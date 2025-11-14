logo
Sjednica Doma naroda ne može biti održana zbog nedostatka kvoruma

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije uspio obezbijediti kvorum, tako da se nisu stekli uslovi za njeno održavanje, rekao je predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović.

Nema kvoruma, a time ni sjednice Doma naroda Izvor: Goran Janjić/Srna

Prije nego je prekinuo sjednicu, Ademović je konstatovao da joj prisustvuje pet delegata iz Kluba Bošnjaka, dva iz Kluba Hrvata, te jedan iz Kluba Srba.

Da bi Dom naroda mogao raditi i donositi odluke, potrebno je da sjednici prisustvuju po tri delegata iz svakog kluba naroda.

Ademović je obavijestio prisutne da će, ukoliko Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iduće sedmice usvoji budžet BiH za 2025. godinu, hitna sjednica Doma naroda o budžetu biti održana u četvrtak, 20. novembra.

Na dnevnom redu današnje sjednice bilo je više zakonskih prijedloga koji su ranije usvojeni u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Tagovi

dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sjednica kvorum

