Karan: Prijevremeni izbori su referendum protiv okupatora

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras u Višegradu da je podrška politikama predsjednika Milorada Dodika na predstojećim izborima, zakazanim za 23. novembar, "glas protiv okupatora".

Izvor: SNSD

"Ovi izbori su veoma važni, borimo se protiv okupatora i izbor je jednostavan – ili ste za Republiku Srpsku ili ste za Kristijana Šmita", rekao je Karan tokom obraćanja građanima.

On je istakao da, kako kaže, Srbima "nikada nije oprošteno što su sa lijeve strane Drine stvorili državu koja im se sada pokušava oduzeti".

"Taj napad nije prestao. Šmit je pokušao da zada udarac Republici Srpskoj, državi i slobodi – jedinom okviru koji može sačuvati naše nacionalno i političko biće", poručio je Karan.

Govoreći o položaju Srpske u proteklim decenijama, Karan je naveo da je "Republika Srpska opstala iako su visoki predstavnici u posljednjih 30 godina nametnuli 913 odluka mimo Ustava, od kojih su sve bile usmjerene protiv Srpske".

"Oduzeli su nam 166 nadležnosti i 122 puta mijenjali Ustav. Nijedan narod na svijetu ne bi opstao nakon ovakvog pritiska, ali mi jesmo, jer je Republika Srpska nastala na volji naroda", rekao je Karan.

On je podsjetio da je Republika Srpska "nastala na plebiscitu, a verifikovana 9. januara", dodajući da su "napadi na Dan Republike odbranjeni referendumom".

"Izbori 23. novembra su takođe referendum – ali protiv okupatora. To nije samo podrška predsjedniku Miloradu Dodiku i njegovim politikama, nego i podrška ovom narodu da sam odlučuje o svojoj državi", zaključio je Karan.