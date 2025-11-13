logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karan: Prijevremeni izbori su referendum protiv okupatora

Karan: Prijevremeni izbori su referendum protiv okupatora

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras u Višegradu da je podrška politikama predsjednika Milorada Dodika na predstojećim izborima, zakazanim za 23. novembar, "glas protiv okupatora".

sinisa karan Izvor: SNSD

"Ovi izbori su veoma važni, borimo se protiv okupatora i izbor je jednostavan – ili ste za Republiku Srpsku ili ste za Kristijana Šmita", rekao je Karan tokom obraćanja građanima.

On je istakao da, kako kaže, Srbima "nikada nije oprošteno što su sa lijeve strane Drine stvorili državu koja im se sada pokušava oduzeti".

"Taj napad nije prestao. Šmit je pokušao da zada udarac Republici Srpskoj, državi i slobodi – jedinom okviru koji može sačuvati naše nacionalno i političko biće", poručio je Karan.

Govoreći o položaju Srpske u proteklim decenijama, Karan je naveo da je "Republika Srpska opstala iako su visoki predstavnici u posljednjih 30 godina nametnuli 913 odluka mimo Ustava, od kojih su sve bile usmjerene protiv Srpske".

"Oduzeli su nam 166 nadležnosti i 122 puta mijenjali Ustav. Nijedan narod na svijetu ne bi opstao nakon ovakvog pritiska, ali mi jesmo, jer je Republika Srpska nastala na volji naroda", rekao je Karan.

On je podsjetio da je Republika Srpska "nastala na plebiscitu, a verifikovana 9. januara", dodajući da su "napadi na Dan Republike odbranjeni referendumom".

"Izbori 23. novembra su takođe referendum – ali protiv okupatora. To nije samo podrška predsjedniku Miloradu Dodiku i njegovim politikama, nego i podrška ovom narodu da sam odlučuje o svojoj državi", zaključio je Karan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

siniša karan prijevremeni izbori SNSD izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ