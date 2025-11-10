Karan na Palama: Na izborima glasate za ili protiv Srpske

Karan je istakao da je na Palama rođena Republika Srpska koja je najsvjetlija i najveličanstvenija ideja srpskog naroda sa lijeve strane rijeke Drine.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Kandidat SNSD-a za predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras na Palama da je politika SNSD-a u proteklih 20 godina bila prepoznata kao politika koja čuva Republiku Srpsku, te istakao da predstojeći izbori predstavljaju borbu za očuvanje Srpske i njene državnosti.

On je naveo da je Republika Srpska po definiciji država i da već 30 godina pokušavaju da je sruše nametanjem odluka i oduzimanjem nadležnosti, ali Srpska i dalje postoji.

"Naš nacionalni interes je da stvorimo mjesto najboljeg življenja za našu djecu. Narod koji nema državu će nestati. Zato srpski narod čuva nacionalno, istorijsko i egzistencijalo biće", rekao je Karan u razgovoru sa građanima Pala.

On je ukazao da se u BiH i poslije 30 godine nameće koncept jednog naroda - bošnjačkog - koji smatra da je ovo muslimanska BiH, a bošnjačka politika i elita sa Kristijanom Šmitu želi da odlučuje.

On je poručio da je politika predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, SNSD-a i njegovih koalicionih partnera u proteklih 20 godina prepoznata kao politika koja čuva Republiku Srpsku.

"Na predstojećim izborima građani imaju jednostavan izbor - jeste li za Republiku ili protiv nje. Vaš odgovor je potpuno jasan, a pogotovo vas ovdje na Palama gdje je rođena Republika Srpska. Mi se na ovim izborima ne borimo ni za kakvu vlast, ovdje vi birate", poručio je Karan.