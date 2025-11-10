logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karan na Palama: Na izborima glasate za ili protiv Srpske

Karan na Palama: Na izborima glasate za ili protiv Srpske

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Karan je istakao da je na Palama rođena Republika Srpska koja je najsvjetlija i najveličanstvenija ideja srpskog naroda sa lijeve strane rijeke Drine.

kandidat snsd-a siniša karan izjava za medije Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Kandidat SNSD-a za predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je večeras na Palama da je politika SNSD-a u proteklih 20 godina bila prepoznata kao politika koja čuva Republiku Srpsku, te istakao da predstojeći izbori predstavljaju borbu za očuvanje Srpske i njene državnosti.

Karan je istakao da je na Palama rođena Republika Srpska koja je najsvjetlija i najveličanstvenija ideja srpskog naroda sa lijeve strane rijeke Drine.

On je naveo da je Republika Srpska po definiciji država i da već 30 godina pokušavaju da je sruše nametanjem odluka i oduzimanjem nadležnosti, ali Srpska i dalje postoji.

"Naš nacionalni interes je da stvorimo mjesto najboljeg življenja za našu djecu. Narod koji nema državu će nestati. Zato srpski narod čuva nacionalno, istorijsko i egzistencijalo biće", rekao je Karan u razgovoru sa građanima Pala.

On je ukazao da se u BiH i poslije 30 godine nameće koncept jednog naroda - bošnjačkog - koji smatra da je ovo muslimanska BiH, a bošnjačka politika i elita sa Kristijanom Šmitu želi da odlučuje.

On je poručio da je politika predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, SNSD-a i njegovih koalicionih partnera u proteklih 20 godina prepoznata kao politika koja čuva Republiku Srpsku.

"Na predstojećim izborima građani imaju jednostavan izbor - jeste li za Republiku ili protiv nje. Vaš odgovor je potpuno jasan, a pogotovo vas ovdje na Palama gdje je rođena Republika Srpska. Mi se na ovim izborima ne borimo ni za kakvu vlast, ovdje vi birate", poručio je Karan.

Možda će vas zanimati

Tagovi

siniša karan SNSD prijevremeni izbori izbori 2025.

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ