Dodik na Palama: Glas za Karana je glas za odbranu Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je večeras stanovnike Pala da na predstojećim izborima glasaju za kandidata SNSD-a Sinišu Karana

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Dodik je u razgovoru sa građanima Pala istakao da su izbori za predsjednika Republike Srpske iznuđeni i da ih nisu željeli ni vlast ni opozicija, ali da će SNSD izaći na takve nametnute izbore na kojima će Karan pobijediti potvrđujući kontinuitet ove stranke.

"Izbore su željeli muslimani kako bi rekli da mogu da upravljaju našim procesima i zato je ovo smišljeno", rekao je Dodik.

On je podsjetio da mu je u Sudu BiH suđeno zato što nije odgovarao muslimanima i strancima, konstatujući da je došao na red poslije Radovana Karadžića, Biljane Plavšić i drugih kojima je suđeno.

"Suđeno mi je jer smo vodili politiku očuvanja Republike Srpske, odbijanja članstva u NATO, odbijanja da se prihvati bilo kakav transfer imovine na BiH, nismo dozvoljavali unitarizaciju, centralizaciju BiH, niti da se BiH napravi građanskom, odnosno muslimanskom državom", istakao je Dodik, navodeći da protivnici Srpske nisu uspjeli da sudeći njemu skrše srpski narod.

Dodik je ukazao da su ovim procesom napravili grešku i sada će cio problem biti internacionalizovan.

"Mi smo smatrali da je ovo dobra prilika da se internacionalizuje problem i da se promijeni narativ o Republici Srpskoj, što je i učinjeno", istakao je Dodik.

On je naveo da je finale svega toga posljednja sjednica Savjeta bezbjednosti UN na kojoj je Republika Srpska imala podršku skoro svih najznačajnijih zemalja svijeta – nove američke administracije, Rusije, Kine.

"To i jeste cilj politike da dođete na najznačajnije mjesto i dobijete podršku", konstatovao je Dodik.

Prema njegovim riječima, i dalje ostaju problem Kristijan Šmit i BiH koja ovakva kakva je ne može opstati.

"Moramo se vratiti na slovo Dejtona", poručio je Dodik, ocijenivši da bi sve bilo lakše da su SDS i PDP prihvatili poziv SNSD-a za razgovor i zajednički nastup.

"Oni nisu alternativa, oni nemaju moć, to su dokazali na lokalnim izborima. Mi, SNSD i koalicioni partneri, suvereno odlučujemo o svemu", poručio je Dodik.

On je podsjetio da su na Palama u vrijeme vlasti predvođene SNSD-om izgrađeni fakulteti, podignut Olimpijski centar, a gradi se gasovod.

"Izgrađeno je više stambenih jedinica nego što je bilo prije rata, osnovna škola, urađeno je mnogo drugih infrastrukturnih projekata", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da će, kada načelnik Pala Dejan Kojić dostavi građevinsku dozvolu za novi vrtić, pare biti odobrene, te najavio da će biti odobrena sredstva i za vrtić u Mokrom.

"Pokušavamo da izgradimo vrtić svugdje gdje u okviru crkve postoji mogućnost za to. Kada izgradimo sve te vrtiće u Republici Srpskoj, pravićemo koncept da sva djeca idu u vrtiće besplatno i da se sredstva za to obezbijede u budžetu Srpske", rekao je Dodik.

Povjerenik SNSD-a za Opštinsku organizaciju Pale Aco Stanišić rekao je da su Dodik i Karan došli na Pale kako bi pokazali da su partner ove opštine i da će u budućnosti kroz investicije to i pokazati.

Stanišić je ocijenio da će 23. novembra biti održan referendum, a ne prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, te da će SNSD slaviti pobjedu svog kandidata Siniše Karana.