Blanuša: Vjerujem u pobjedu, cilj je da mladima vratimo vjeru u sistem i optimizam

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je na večerašnjem predizbornom skupu u Prnjavoru da vjeruje u pobjedu na prijevremenim izborima i da mu je cilj da vrati dostojanstvo svakom građaninu bez obzira kojoj stranci pripada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša je poručio da svi građani moraju biti jednaki pred zakonom i institucijama, da se budžetska i sredstva javnih preduzeća moraju koristiti u prave svrhe, za škole, bolnice, plate i penzije.

"Naši javni resursi, šume, rudna bogatstva treba da budu na dobrobit svih građana Republike Srpske zbog čega ću predložiti iniciranje posebnog fonda gdje će dio tih sredstava biti usmjeren za podršku mladim i obrazovanju", rekao je Blanuša novinarima.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

On je napomenuo da će insistirati na ispitivanju porijekla imovine i procesuiranju krupnih slučajeva korupcije i kriminala.

"Iskreno vjerujem u pobjedu na izborima 23. novembra. Treba da vratimo vjeru i optimizam mladim ljudima, sigurnost našoj srednjoj generaciji, a dostojanstvo boračkoj populaciji i penzionerima", rekao je Blanuša.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Prnjavor Milan Petrović izrazio je uvjerenje da će građani izabrati njihovog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

"Očekujemo, želimo i sve ćemo uraditi da ovo budu fer, pošteni izbori, da se volja građana ispoštuje", rekao je Petrović novinarima.

