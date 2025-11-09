logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Blanuša: Vjerujem u pobjedu, cilj je da mladima vratimo vjeru u sistem i optimizam

Blanuša: Vjerujem u pobjedu, cilj je da mladima vratimo vjeru u sistem i optimizam

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je na večerašnjem predizbornom skupu u Prnjavoru da vjeruje u pobjedu na prijevremenim izborima i da mu je cilj da vrati dostojanstvo svakom građaninu bez obzira kojoj stranci pripada.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša je poručio da svi građani moraju biti jednaki pred zakonom i institucijama, da se budžetska i sredstva javnih preduzeća moraju koristiti u prave svrhe, za škole, bolnice, plate i penzije.

"Naši javni resursi, šume, rudna bogatstva treba da budu na dobrobit svih građana Republike Srpske zbog čega ću predložiti iniciranje posebnog fonda gdje će dio tih sredstava biti usmjeren za podršku mladim i obrazovanju", rekao je Blanuša novinarima.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

On je napomenuo da će insistirati na ispitivanju porijekla imovine i procesuiranju krupnih slučajeva korupcije i kriminala.

"Iskreno vjerujem u pobjedu na izborima 23. novembra. Treba da vratimo vjeru i optimizam mladim ljudima, sigurnost našoj srednjoj generaciji, a dostojanstvo boračkoj populaciji i penzionerima", rekao je Blanuša.

Izvor: Srna/Tamara Stojanović

Predsjednik Gradskog odbora SDS-a Prnjavor Milan Petrović izrazio je uvjerenje da će građani izabrati njihovog kandidata za predsjednika Republike Srpske.

"Očekujemo, želimo i sve ćemo uraditi da ovo budu fer, pošteni izbori, da se volja građana ispoštuje", rekao je Petrović novinarima.

BONUS VIDEO:

Tagovi

Branko Blanuša izbori 2025. SDS prijevremeni izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ