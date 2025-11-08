logo
Karan: Ovo nisu izbori za vlast nego za slobodnu Republiku Srpsku

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan poručio je da prijevremeni izbori za predsjednika Republike nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku i slobodne građane koji sami odlučuju ko će ih predstavljati.

siniša karan zalijepio prvi plakat za prijevremene izbore Izvor: SNSD

"Danas građani potvrđuju ono što ne može nikada niko da im uzme, nikakav Šmit i šmitovi, a to je njihovo pravo da odlučuju o svojoj Republici Srpskoj i zato će pobijediti Srpska", rekao je Karan novinarima u Banjaluci nakon što je sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom zalijepio prvi plakat u predizbornoj kampanji.

On je istakao da je srpski narod ponovo prisiljen da se bori za svoju slobodu.

"Ove izbore nije tražio srpski narod i građani Srpske. Neko je mislio da može da sruši izbornu volju i slobodu srpskog naroda. Ovi izbori su već bili održani, narod je izabrao predsjednika i politike, izabrao je Republiku Srpsku", naglasio je Karan.

On je dodao da građani Srpske samo treba da potvrde vrijednosti koje su utkane u Republiku Srpsku, vrijednosti koje su dali najbolji – 26.048 pripadnika Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova koji su ugradili živote u temelje Republike Srpske.

"Nastavljamo da čvrsto gradimo i jačamo ono što su nam oni dali – Republiku Srpsku", poručio je Karan.

On je naveo da je SNSD sa koalicionim partnerima prepoznat kao neko ko 30 godina brani te vrijednosti, Srpsku i pravo srpskog naroda da sam odlučuje ko će biti njegov predstavnik u institucijama Srpske.

"U isto vrijeme smo prepoznati kao neko ko 30 godina gradi Republiku Srpsku kao dobro mjesto za život svih budućih pokoljenja. Ovo je borba za tekovine koje su nam ostavili oni koji su dali živote, ali je ovo i borba za one koji su se danas rodili, za svu našu djecu i omladinu, penzionere, da žive srećno u našoj Republici Srpskoj", istakao je Karan.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je da će Karan nastaviti kontinuitet očuvanja Republike Srpske, jer je vjerni pratilac građana Republike Srpske, SNSD-a i Milorada Dodika. "Pobijediće Srpska!", rekla je Babićeva.

siniša karan SNSD prijevremeni izbori izbori 2025

