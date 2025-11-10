Istočna Ilidža: CIK još nije isporučio konačan birački spisak

Predsjednik Opštinske izborne komisije Istočna Ilidža Aleksandar Ristić rekao je da u ovoj opštini pripreme za održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora u Srpskoj teku u skladu sa rokovima CIK BiH, ali da još nisu dobili konačan birački spisak.
Ristić je naveo da je na ranijim izborima bilo oko 13.500 birača.
"Što se tiče biračkog spiska, očekujemo u toku ove sedmice da ga dobijemo. Još nismo dobili ni takozvani neosjetljivi glasački materijal koji je trebalo da stigne, pa je i to CIK prolongirala", dodao je Ristić.
On je rekao da je OIK Istočna Ilidža imenovala članove biračkih odbora na prijedlog dvije političke partije koje su imale pravo na to - SNSD i SDS.
"Ostali članovi biračkih odbora popunjeni su sa rezervne liste, odnosno, iz evidencije OIK-a. Riječ o ljudima koji su radili na ranijim izborima. Imamo 24 redovna biračka mjesta i četiri mobilna tima", naveo je Ristić.
Izborna kampanja u Republici Srpskoj za prijevremene predsjedničke izbore, koji će biti održani 23. novembra, počela je 8. i traje do 22. novembra do sedam časova, kada počinje izborna tišina.
Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.