Istočna Ilidža: CIK još nije isporučio konačan birački spisak

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Predsjednik Opštinske izborne komisije Istočna Ilidža Aleksandar Ristić rekao je da u ovoj opštini pripreme za održavanje prijevremenih predsjedničkih izbora u Srpskoj teku u skladu sa rokovima CIK BiH, ali da još nisu dobili konačan birački spisak.

CIK još nije dostavio konačan birački spisak i neosjetljiv glasački materijal Izvor: CIK BiH

Ristić je naveo da je na ranijim izborima bilo oko 13.500 birača.

"Što se tiče biračkog spiska, očekujemo u toku ove sedmice da ga dobijemo. Još nismo dobili ni takozvani neosjetljivi glasački materijal koji je trebalo da stigne, pa je i to CIK prolongirala", dodao je Ristić.

On je rekao da je OIK Istočna Ilidža imenovala članove biračkih odbora na prijedlog dvije političke partije koje su imale pravo na to - SNSD i SDS.

"Ostali članovi biračkih odbora popunjeni su sa rezervne liste, odnosno, iz evidencije OIK-a. Riječ o ljudima koji su radili na ranijim izborima. Imamo 24 redovna biračka mjesta i četiri mobilna tima", naveo je Ristić.

Izborna kampanja u Republici Srpskoj za prijevremene predsjedničke izbore, koji će biti održani 23. novembra, počela je 8. i traje do 22. novembra do sedam časova, kada počinje izborna tišina.

Kandidati za predsjednika Republike Srpske su Siniša Karan iz SNSD-a, Branko Blanuša iz SDS-a, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, te Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati.

Tagovi

prijevremeni izbori izbori 2025. istočna ilidža CIK BiH

