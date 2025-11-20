Može li BiH konačno do budžeta? Danas hitna sjednica Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi danas na hitnoj sjednici da razmatra Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Izvor: Srna

Početak hitne sjednice Doma naroda sa samo jednom tačkom dnevnog reda zakazan je u 11.00 časova, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je ranije Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardi KM.

Usvojeni prijedlog budžeta razlikuje se od ranijeg prijedloga, jer u njemu nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Ovim budžetom planirano je po 1.000 KM za zaposlene u zajedničkim institucijama.

