Sindikat zaprijetio protestom 27. novembra ako ne bude usvojen budžet BiH

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Predsjednik Samostalnog sindikata službenika i zaposlenih u institucijama BiH Radenko Mirković izjavio je da će 27. novembra biti organizovan protest, ukoliko ne bude usvojen Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

20230105_150123.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Mirković je rekao da predstavnici sindikata ne očekuju mnogo od današnje sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na kojoj poslanici raspravljaju o novom Prijedlogu budžeta.

On je podsjetio da sindikati imaju četiri zahtjeva - usvajanje budžeta za ovu i narednu godinu, jednokratna pomoć zaposlenima u institucijama, kao i primjena uvećane osnovice od 1. januara naredne godine.

"Mi idemo u proteste 27. novembra u 12.05, osim ako bi danas Predstavnički dom i u četvrtak Dom naroda usvojili budžet i ako bi počela primjena zakona da nam se primjenjuje osnovica od 1. januara", rekao je Mirković novinarima u pauzi sjednice Predstavničkog doma na kojoj je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić poslanike pozvao da usvoje Prijedlog budžeta zbog zaposlenih u institucijama BiH u hitnoj proceduri.

Ukoliko zahtjevi budu ispunjeni, Mirković kaže da će sindikati odustati od protesta na koje su pozvani svi zaposleni u institucijama BiH i svi sindikati iz regije.

"Ako ljudi izađu, znači da su nezadovoljni, a ako ne izađu onda su svi zadovoljni i ne znamo zašto sindikati postoje", naveo je Mirković.

On je dodao da je planirano da protest 27. novembra traje od 12.05 do 13.05, te da će biti miran i demokratski, a poslije toga nastupaju radikalnije mjere.

Tagovi

budžet BiH protest sindikat budžet

Još iz INFO

