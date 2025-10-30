logo
Usvojen budžet BiH u prvom čitanju: Institucije dobijaju 1,57 milijardi KM, najavljena još jedna hitna sjednica

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predstavnički dom Parlametnarne skupštine BiH usvojio je danas u prvom čitanju Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Za je bilo 26 poslanika, suzdržanih 12, dok niko nije bio protiv.

20230105_150123.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Darko Babalj je drugu hitnu sjednicu vezanu za budžet zakazao danas za 16.00 časova, a najavio je mogućnost održavanja još jedne hitne sjednice.

Zakazivanju ove hitne sjednice usprotivio se poslanik HDZ-a Predrag Kožul koji je Babalju ukazao da nije predsjedavajući, već da današnju hitnu sjednicu vodi zbog toga što predsjedavajući Marinko Čavara nije u mogućnosti da prisustvuje.

Utvrđeni okvir za finansiranje institucija BiH za ovu godinu iznosi 1.570.500.000 KM.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2025. godini iznose 1.451.258.000 KM, što je u odnosu na prošlu godinu više za 180.718.000 KM ili 14 odsto.

Prihodi za servisiranje spoljnog duga BiH iznose 1.226.773.016 KM, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 203.960.037 KM ili za 14 odsto.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnog duga u budžetu za ovu godinu iznose 2.797.273.016 KM i u odnosu na prošlu godinu viši su za 11.139.963 KM.

Uz prijedlog budžeta, predložen je i amandman koji se odnosi na sredstva u iznosu od 5.000.000 KM za sprovođenje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Zamjenik predsjedavajućeg doma Darko Babalj zaključujući ovu sjednicu rekao je da su stigla tri zahtjeva za održavanjem hitnih sjednica, dok je poslanik Naše stranke Sabina Ćudić zatražila održavanje hitne sjednice na kojoj bi budžet bio razmatran u drugom čitanju.

Tagovi

budžet Parlamentarna skupština BiH

