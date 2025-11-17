logo
Usvojen Prijedlog budžeta BiH od 1,5 milijardi KM

Usvojen Prijedlog budžeta BiH od 1,5 milijardi KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
1

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 1,5 milijardi KM.

parlament bih Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Za budžet je glasao 21 poslanik, sedam je bilo protiv, a 12 je bilo uzdržano.

Usvojeni prijedlog budžeta razlikuje se od ranijeg prijedloga, jer u njemu nema povećanja sredstava za Oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i sredstava za vraćanje dugova BHRT-a.

Ovim budžetom planirano je po 1.000 KM za zaposlene u zajedničkim institucijama.

Da bi prijedlog budžeta bio konačno usvojen, treba da ga podrži i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara rekao je da će redovna sjednica ovog doma biti održana 27. novembra, nakon završetka Zajedničke sjednice oba doma koja je planirana za 11.00 časova. 

(Srna)

Nije Ruža

Kada zakon jedne Republike ne štiti prirodne, intelektualne, umjetničke, povijesne itd. interese te iste Republike, onda je vrijeme da građani te Republike promijene taj zakon! I to po hitnom postupku, retroaktivno!

