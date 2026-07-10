Čović sazvao hitnu sjednicu Doma naroda: Pred delegatima ključni zakoni za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović sazvao je hitnu sjednicu za 15. juli. Na dnevnom redu su zakoni o VSTV-u i Sudu BiH, ključni za EU integracije.

Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je za srijedu, 15. jula, hitnu sjednicu tog doma sa samo dvije tačke dnevnog reda.

To su Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Riječ je o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Predlagači ovih zakona su članovi Kolegijuma Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, riječ je o verziji zakona koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH, ali je Savjet ministara BiH nije prihvatio.

Predložene zakone delegati bi trebalo da razmatraju u prvom čitanju, po skraćenom postupku.