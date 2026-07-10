logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čović sazvao hitnu sjednicu Doma naroda: Pred delegatima ključni zakoni za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom

Čović sazvao hitnu sjednicu Doma naroda: Pred delegatima ključni zakoni za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom

Autor Haris Krhalić
0

Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Dragan Čović sazvao je hitnu sjednicu za 15. juli. Na dnevnom redu su zakoni o VSTV-u i Sudu BiH, ključni za EU integracije.

Čović sazvao hitnu sjednicu Doma naroda: Na dnevnom redu ključni evropski zakoni Izvor: parlamentfbih.gov.ba

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović sazvao je za srijedu, 15. jula, hitnu sjednicu tog doma sa samo dvije tačke dnevnog reda.

To su Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Riječ je o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Predlagači ovih zakona su članovi Kolegijuma Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Kako je ranije rečeno, riječ je o verziji zakona koju je predložilo Ministarstvo pravde BiH, ali je Savjet ministara BiH nije prihvatio.

Predložene zakone delegati bi trebalo da razmatraju u prvom čitanju, po skraćenom postupku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH Zakon o Sudu BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ