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Nova nada za radnike: Dom naroda usvojio zakon o "Novoj željezari Zenica"

Nova nada za radnike: Dom naroda usvojio zakon o "Novoj željezari Zenica"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je na današnjoj hitnoj sjednici Zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu "Nova željezara Zenica" od posebnog sistemskog značaja za FBiH.

Dom naroda usvojio zakon o "Novoj željezari Zenica" Izvor: Srna/Goran Janjić

Obrazlažući predloženi zakon o ovom preduzeću, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je da taj akt daje šansu za pokretanje proizvodnje u zeničkoj kompaniji i sprečava nekontrolisani stečaj.

Pozivajući delegate da usvoje zakon, Lakić je poručio da oni danas zapravo odlučuju o tome hoće li FBiH imati institucionalni odgovor "kad se pred očima urušava privredni subjekat od posebnog značaja".

Prema njegovim riječima, donošenjem ovog zakona stvorio bi se okvir kojim se može sačuvati ono što ima vrijednost, pokrenuti sve što može raditi, zaštititi radnike i spriječiti da se proizvodni sistem nepovratno raspadne.

"Poznato je da je 14. maja Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona koji ne nastaje u `praznom prostoru` već nakon niza događaja koji su pokazali da redovni stečajni izvršni mehanizmi u slučaju ovako značajnog industrijskog subjekta mogu proizvesti štetu veću od samog iznosa duga", istakao je Lakić.

On je naveo da nekontrolisana blokada računa, pojedinačne naplate, raskidi pojedinačnih ugovora, prodaja imovine i prekid proizvodnje, mogu dovesti do pada vrijednosti imovine, gubitka radnih mjesta, do lančane nelikvidnosti dobavljača, smanjenja javnih prihoda i šireg udara na ekonomsku stabilnost.

Prethodno je ovaj zakon usvojio Predstavnički dom Parlamenta FBiH. 

(Srna)

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Tagovi

Željezara Zenica Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH

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