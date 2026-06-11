Potpuni prekid rada u zeničkoj Željezari: Radnici bez regresa, vode i zaštitne opreme

Radnici u "Novoj željezari Zenica" obustavili su danas rad, te najavili da proizvodnje i isporuke robe neće biti do ispunjenja njihovih zahtjeva.

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Rad su prvo obustavili radnici u fabrici građevinskih armatura u sastavu "Nove željezare Zenica", a potom su im se priključile i kolege u valjaonicama, odakle se isporučuje gotova roba, prenosi "Avaz".

Predsjednik Sindikata "Nove željezare Zenica" Rašid Fetić izjavio je da zaposleni imaju osam, devet zahtjeva čije ispunjenje traže odmah.

On je naveo da su radnici ostali bez regresa, bona za hranu, pitke vode, prevoza i zaštitne opreme.

On je dodao da je radnicima pitka voda bila dostupna na više od 47 punktova, a sada je i to ukinuto jer je prekinut ugovor s dobavljačem.

"Obustavljanje isplate regresa je `šlag na tortu`. Radnici su pristali da se od svakog od njih uzme po tri odsto od regresa, plus notarski troškovi. Sad je i to obustavljeno jer uprava krivi Vladu Federacije BiH i Sindikat zbog usvajanja zakona o uvođenju prinudne uprave", naveo je Fetić za "Avaz".

On je dodao da su se radnici jutros sastali i sa direktorom.

Predstavnici Sindikata prisustvovaće današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH na kojoj će biti razmatran Prijedlog zakona o uvođenju vanredne uprave u "Novu željezaru Zenica".

(Srna)