Zenica: Nakon 130 godina ugašena Visoka peć, ugroženo 11.000 radnih mjesta

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Visoka peć u kompaniji "Nova željezara" Zenica prestala je danas sa radom.

Zenica: Nakon 130 godina ugašena Visoka peć, ugroženo 11.000 radnih mjesta

Iz "Nove željezare" kažu da je visoka peć ugašena oko 10.30 časova i da je to urađeno na najbezbjedniji način.

Portparol "Nove željezare" Alena Kahrimanović rekla je da je gašenje urađeno tako da se visoka peć može ponovo pokrenuti, ako se za to steknu uslovi, te dodala da danas prestaje sa radom i čeličana.

Ona je navela da čeličana prerađuje posljednje količine tečnog gvožđa, koje im je isporučena sa visoke peći, koja je zasuta velikim količinama koksare.

Gašenje integralne proizvodnje čelika u Zenici počelo je zaustavljanjem rada na aglomeraciji.

Nakon 130 godina rada, gašenjem pogona u ovoj fabrici dovedeno je u pitanje i 11.000 radnih mjesta.

Sindikat metalaca Federacije BiH najavio je proteste za 30. april ispred sjedišta Vlade FBiH i Savjeta ministara.

Sa sastanka federalne Vlade i sindikata "Nove željezare" poručeno je da otpuštanje radnika i stečaj ove firme nisu opcija.

Istaknuto je da federalna Vlada i "Energoinvest", kao strateški partner Vlade za moguće preuzimanje željezare, imaju zajednički interes i punu opredijeljenost da se pronađe održivo rješenje koje će obezbijediti budućnost "Nove željezare" Zenica i zaštitite prava radnika.

