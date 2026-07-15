Usvojeni Prijedlozi zakona o VSTS i Sudu BiH u prvom čitanju

Dom naroda PS BiH usvojio je u prvom čitanju zakone o VSTS-u i Sudu BiH, koji su ključni uslovi za evropski put.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH u prvom čitanju.

Predlagači su članovi Kolegijuma Doma naroda Nikola Špirić, Dragan Čović i Kemal Ademović, a u obrazloženju je navedeno da je nacrt zasnovan na principima transparentnosti rada VSTS-a, integriteta članova i nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti izbora nosilaca pravosudne funkcije, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Izmjenama zakona o VSTS-u povećava se broj članova Savjeta sa sadašnjih 15 na 20, od kojih je po osam članova iz reda sudija i tužilaca, po jedan advokat iz entitetskih advokatskih komora, dok će po jednog člana imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH i Savjet ministara.

Prema izmjenama, za člana VSTS-a ne može biti izabrana osoba koja je prethodno dva puta bila član, kao ni osoba koja je prethodno razriješena dužnosti člana VSTS-a.

Pored toga, usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, kojim je predviđeno formiranje apelacionog odjeljenja Suda BiH kao drugostepenog organa.

Predloženim izmjenama i dopunama propisano da predsjednika i sudije apelacionog odjeljenja imenuje Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS), a ne Sud BiH, te da sudije u apelacionom odjeljenju ne mogu biti sudije iz Suda BiH i obrnuto.

Ovaj prijedlog ne definiše sjedište apelacionog odjeljenja Suda BiH.

Nakon što su usvojeni u prvom čitanju, predloženi zakoni će biti razmatrain i u drugom čitanju, kada će biti moguće ulagati amandmane na predloženi tekst zakona, što su pojedini delegati najavili tokom diskusije.

Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.