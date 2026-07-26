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Njemačka: Napad na gej paradi u Berlinu istražuje se kao terorizam

Njemačka: Napad na gej paradi u Berlinu istražuje se kao terorizam

Autor Haris Krhalić
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Njemačka policija istražuje napad na gej paradi u Berlinu kao teroristički.

Njemačka: Napad na gej paradi u Berlinu istražuje se kao terorizam Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimedia

Njemačka policija istražuje napad tokom gej parade u Berlinu kao teroristički sa islamističkim motivima, objavio je list "Bild", pozivajući se na neimenovane bezbjednosne izvore.

Incident se dogodio kasno sinoć u kvartu Tirgarten tokom događaja kojeg su prisustvovale stotine hiljada ljudi.

Vozač bijelog kombija uletio je u gomilu prije nego što je udario u drvo i pobjegao sa lica mjesta. Jedna žena je poginula, a 25 ljudi je povrijeđeno.

Glavni osumnjičeni, dvadesetjednogodišnji Abdul Balut pristalica je terorističke grupe "Islamska država".

Bezbjednosne službe posjeduju opsežne informacije o njegovim vezama sa radikalnim islamističkim krugovima i njegovoj posvećenosti vjerskoj ideologiji.

Balut je odranije poznat policiji zbog slučajeva koji uključuju teške tjelesne povrede i iznudu.

"Bild" je ranije objavio da je Balut njemački državljanin libanskog porijekla.

Prema pisanju "Velta", on je u maju pušten iz popravnog doma za maloljetnike.

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Tagovi

Berlin gej parada terorizam

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