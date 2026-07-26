Dom naroda PS BiH sutra odlučuje o budžetu za 2026. godinu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sutra će održati hitnu i redovnu sjednicu, a u fokusu će biti Prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, kao i očekivana rasprava o načinu na koji predsjedavajući Doma Dragan Čović vodi sjednice.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Na 34. hitnoj sjednici delegati će razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, koji su prethodno usvojili Predsjedništvo BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, piše Klix.

Predstavnički dom budžet je usvojio po hitnom postupku, pa je tekst koji je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora BiH bez izmjena upućen i Domu naroda. Ukoliko bude usvojen po istoj proceduri, delegati neće imati mogućnost da ulažu amandmane niti mijenjaju predloženi tekst.

Usvajanjem budžeta BiH bi ga dobila četiri mjeseca ranije nego prošle godine, ali i dalje sa značajnim zakašnjenjem, s obzirom na to da je budžet za 2026. godinu trebalo da bude usvojen još u oktobru prošle godine.

Po završetku hitne sjednice trebalo bi da bude održana 22. redovna sjednica Doma naroda, na čijem su dnevnom redu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, oba u drugom čitanju.

Ipak, očekuje se da će najveću pažnju privući način vođenja sjednica predsjedavajućeg Doma naroda Dragana Čovića. Delegati iz stranaka koje nisu HDZ BiH i SNSD i ranije su ga optuživali da krši Poslovnik odbijajući da otvori raspravu o dnevnom redu i omogući njegovo mijenjanje.

Zbog takvog načina vođenja sjednica već su zabilježeni brojni sukobi među delegatima, a jedna od sjednica predmet je apelacije pred Ustavnim sudom BiH zbog tvrdnji da je nastavljena bez potrebnog kvoruma.

Hitna sjednica Doma naroda zakazana je za 11 časova, dok će redovna početi odmah po njenom završetku.