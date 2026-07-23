Može li BiH konačno do budžeta? Sjednica Doma naroda zakazana za 27. juli

Bosna i Hercegovina bi nakon višemjesečnog čekanja mogla dobiti budžet za ovu godinu, a ključni korak biće sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazana za ponedjeljak, 27. juli.

Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Delegati će razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, nakon što je isti dokument juče usvojio Predstavnički dom BiH.

Prijedlog budžeta vrijedan je 1,58 milijardi KM, a u Dom naroda upućen je sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Ukoliko ga potvrdi i drugi dom Parlamentarne skupštine BiH, budžet bi konačno mogao stupiti na snagu, gotovo sedam mjeseci od početka godine.

Bosna i Hercegovina se i ove godine suočila sa kašnjenjem u usvajanju najvažnijeg finansijskog dokumenta države. Umjesto budžeta za 2026. godinu, institucije BiH su do sada funkcionisale na osnovu odluka o privremenom finansiranju, što ograničava nova zapošljavanja, nabavke, investicije i realizaciju planiranih projekata.

Kašnjenja u usvajanju budžeta postala su gotovo redovna praksa u radu institucija BiH, a političke razlike između stranaka koje čine vlast često usporavaju dogovor oko raspodjele sredstava i prioriteta. Posebna pažnja u javnosti posljednjih mjeseci bila je usmjerena na povećanje izdvajanja za institucije BiH, ali i na pitanja finansiranja određenih državnih organa i projekata.

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH ranije je saopšteno da predloženi budžet treba da omogući nesmetano funkcionisanje institucija, ispunjavanje međunarodnih obaveza i realizaciju planiranih aktivnosti.

Sada je na potezu Dom naroda. Ostaje pitanje da li će delegati postići dogovor i omogućiti da BiH, sa velikim zakašnjenjem, dobije budžet za tekuću godinu.

(Mondo)