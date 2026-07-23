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Može li BiH konačno do budžeta? Sjednica Doma naroda zakazana za 27. juli

Može li BiH konačno do budžeta? Sjednica Doma naroda zakazana za 27. juli

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Bosna i Hercegovina bi nakon višemjesečnog čekanja mogla dobiti budžet za ovu godinu, a ključni korak biće sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazana za ponedjeljak, 27. juli.

Hitna sjednica Doma naroda PSBiH Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Delegati će razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, nakon što je isti dokument juče usvojio Predstavnički dom BiH.

Prijedlog budžeta vrijedan je 1,58 milijardi KM, a u Dom naroda upućen je sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Ukoliko ga potvrdi i drugi dom Parlamentarne skupštine BiH, budžet bi konačno mogao stupiti na snagu, gotovo sedam mjeseci od početka godine.

Bosna i Hercegovina se i ove godine suočila sa kašnjenjem u usvajanju najvažnijeg finansijskog dokumenta države. Umjesto budžeta za 2026. godinu, institucije BiH su do sada funkcionisale na osnovu odluka o privremenom finansiranju, što ograničava nova zapošljavanja, nabavke, investicije i realizaciju planiranih projekata.

Kašnjenja u usvajanju budžeta postala su gotovo redovna praksa u radu institucija BiH, a političke razlike između stranaka koje čine vlast često usporavaju dogovor oko raspodjele sredstava i prioriteta. Posebna pažnja u javnosti posljednjih mjeseci bila je usmjerena na povećanje izdvajanja za institucije BiH, ali i na pitanja finansiranja određenih državnih organa i projekata.

Iz Ministarstva finansija i trezora BiH ranije je saopšteno da predloženi budžet treba da omogući nesmetano funkcionisanje institucija, ispunjavanje međunarodnih obaveza i realizaciju planiranih aktivnosti.

Sada je na potezu Dom naroda. Ostaje pitanje da li će delegati postići dogovor i omogućiti da BiH, sa velikim zakašnjenjem, dobije budžet za tekuću godinu.

(Mondo)

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Tagovi

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH budžet

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