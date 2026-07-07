Masovni protesti pred institucijama BiH sve izvjesniji: Sindikati čekaju još samo jednu odluku

Predstavnici sindikata policijskih agencija, UIO BiH i državnih službenika 13. jula dogovoriće detalje novih masovnih protesta pred državnim institucijama.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Predsjednik Sindikata Granične policije BiH Dragan Matović potvrdio je za „Avaz“ da će na ovom sastanku dogovoriti detalje novih masovnih protesta pred državnim institucijama zbog neusvajanja budžeta BiH za ovu godinu, iako su svi zakonom propisani rokovi odavno istekli.

"Ranije smo zaključili da ćemo izaći pred Predsjedništvo ako ne bude usvojen budžet, ali evidentno je da je zastoj sada negdje u Savjetu ministara. Tražimo samo da rade posao za koji su plaćeni. Mi više vremena nemamo. Evo pola 2026. primjenjuje se osnovica iz 2025., izmjene i dopune zakona o platama, iako su usvojene, ne mogu da se primijene, topli obrok je vezan za budžet … sve što nam je predviđeno za ovu godinu je na čekanju u periodu eskalacije cijena. Dovedeni smo na margine, iako bismo trebali biti na vrhu. Do 13. jula ćemo definitivno odlučiti dolazimo li pred Predsjedništvo ili Savjet ministara, ali svi sindikati se slažu da izlaze na proteste, na koje pozivamo sve zaposlene. Ovo nije samo sindikalni problem, već zajednički problem oko 23.000 ljudi", kaže Matović.

Podsjećamo, zaposleni u ovim institucijama održali su protest i 31. marta ove godine.

(Mondo)