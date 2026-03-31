"Došlo je 12 i 5": Završen protest državnih policajaca i službenika ispred Parlamenta BiH

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Završen je jednočasovni protest svih reprezentativnih sindikata zaposlenih u državnim institucijama Bosne i Hercegovine.

protest državnih policajaca i službenika ispred Parlamenta BiH Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Više stotina zaposlenih u institucijama na nivou BiH okupila se danas ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu, tražeći ispunjenje uslova za primjenu nedavno usvojenih izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojima se predviđa retroaktivna isplata uvećanih primanja od početka godine.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

S obzirom na to da je zakon usvojen u različitim tekstovima u Predstavničkom i Domu naroda, potrebno je da se usaglasi prije stupanja na snagu, a uslov za primjenu je i usvajanje budžeta BiH za ovu godinu.

Najavljujući ranije proteste, predsjednik Samostalnog sindikata službenika i zaposlnih u institucijama BiH Radenko Mirković upozorio je da budžet BiH za 2026. godinu može biti usvojen u decembru, što bi značilo da se do tada čeka na njegovu primjenu.

Izvor: Srna/Snežana Samardžija

Protest Samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH, Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH /Agencije za istrage i zaštitu, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Granične policije/ počeo je simbolično u 12.05 časova.

(Srna/Mondo)

