Radnici još primaju platu po staroj osnovici: Predviđena retroaktivna isplata razlike, ali čeka se budžet

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je da su u predloženom budžetu institucija BiH planirana sredstva za plate zaposlenima po uvećanoj osnovici od 690 KM, uključujući i retroaktivnu isplatu.

Izvor: Savjet ministara BiH

Dodao je da njegovo usvajanje koči nedefinisan fiskalni okvir i blokade Fiskalnog savjeta.

"Po usvajanju zakona bićemo spremni da retroaktivno namirimo razliku, odnosno da se radnicima isplati kao da je budžet usvojen 1. januara 2026. godine", pojasnio je Amidžić.

Ukazao je da radnici već dva mjeseca primaju platu po osnovici od 630 KM umjesto 690 KM.

Amidžić je naveo da je prijedlogom Ministarstva finansija i trezora obuhvaćeno sve što je neophodno za funkcionisanje zajedničkih institucija i da je najveći dio budžeta upravo usmjeren na plate zaposlenih.

Prema njegovim riječima, proces je ranije bio zaustavljen jer je federalni premijer Nermin Nikšić dovodio u pitanje legitimitet Vlade Republike Srpske i na taj način opstruisao rad Fiskalnog savjeta.

"Nikšić je Fiskalni savjet doživio kao noćni klub koji radi kad on uđe, a kada ne uđe ne radi. Ako ćemo biti dosljedni, onda ćemo te stvari ispitati do kraja", rekao je Amidžić.

On je naglasio da budžet institucija BiH ne može biti usvojen dok se prethodno ne definiše fiskalni okvir.

Ministarstvo finansija i trezora je još u decembru uputilo prijedlog budžeta, ali on nije dobio podršku Savjeta ministara jer nije bio usaglašen fiskalni okvir.

(Srna)