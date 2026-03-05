Moskva savjetuje građanima da ne putuju na Kosovo i Metohiju: Marija Zaharova otkrila razlog

Rusko ministarstvo spoljnih poslova savjetuje građanima da izbjegavaju putovanja na Kosovo i Metohiju zbog visokih bezbjednosnih rizika.

Izvor: YURI KOCHETKOV/EPA

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je danas da ruskim državljanima savjetuje da se uzdrže od putovanja u, kako se navodi, "srpsku autonomnu oblast Kosovo", s obzirom na visok bezbjednosni rizik.

U zvaničnoj objavi portparolke ruskog MSP Marije Zaharove se podsjeća da su 10. februara u AP Kosovo i Metohija, samozvane lokalne "vlasti" privele i smjestile u pritvor ruskog državljanina i dvojicu bjeloruskih državljana "zbog sumnje da su počinili krivično djelo - nedozvoljeni prelazak granice", prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Zaharova je navela da je Kancelarija ruske ambasade u Srbiji sa sjedištem u Prištini obezbijedila pristup pritvorenom državljaninu Rusije i pruža mu svu neophodnu podršku, kao i da je na zahtjev bjeloruskih kolega, zatražila dozvolu za lični sastanak sa bjeloruskim državljanima koji se trenutno nalaze u pritvoru.

Zaharova je istakla da u skladu sa međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti UN, Ruska Federacija ne priznaje nezavisnost takozvanog Kosova i nema zvanične kontakte sa njom.

Shodno tome, navodi Zaharova, ne postoje mogućnosti za efikasnu zaštitu interesa i obezbjeđivanje bezbjednosti ruskih građana tamo, koji mogu biti izloženi neprijateljskim i nezakonitim akcijama, ukazujući i na to da je Priština 2022. godine pooštrila vizni režim za ruske državljane, ukinuvši ranije postojeće pravo ulaska u region za nosioce šengenskih viza za više ulazaka ili dozvola za boravak u državama šengenske zone.

"S obzirom na visoke rizike, još jednom snažno preporučujemo ruskim građanima da se uzdrže od posjete Kosovu i da biraju alternativne rute kada planiraju putovanja unutar balkanskog regiona", navodi se u preporuci Zaharove objavljenom na sajtu MSP Rusije.

(Euronews/MONDO)