Užas u Ljubljani: Policajci ubili muškarca na trgu, prijetio prolaznicima nožem

Autor Dragana Božić Izvor Nezavisne novine
Policajci su upucali i ubili muškarca na Preglovom trgu u Ljubljani nakon što je, prema navodima policije, prijetio prolaznicima nožem.

11.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svjedoci su rekli da se čulo nekoliko pucnjeva, a muškarac je potom ležao na pješačkom prelazu pored ceste.

Muškarac je prijetio prolaznicima oštrim predmetom, nakon čega je policija brzo stigla na mjesto događaja, prenose Nezavisne novine.

Policajci su ga, prema navodima policije, više puta upozorili da odloži oružje, ali je on nastavio da prijeti i krenuo prema njima.

"Policajci su upotrijebili vatreno oružje u samoodbrani", saopštila je ljubljanska policija.

Dodali su da će biti sprovedene sve aktivnosti u skladu sa standardnim procedurama kako bi se provjerila zakonitost upotrebe sredstava prinude i razjasnile sve okolnosti događaja.

(Mondo)

