Slovenačka policija o stravičnom ubistvu: Sin pokušao da razoruža oca, Bojanić ispalio smrtonosne hice u šurjaka

Slovenačka policija predstavila je prve rezultate istrage ubistva koje se dogodilo u subotu uveče u naselju Bojanci kod Črnomelja, gdje je 44-godišnji Borislav Bojanić nakon lova i pod dejstvom alkohola usmrtio svog 43-godišnjeg šurjaka, Darka Senića (43) iz Novog Grada.

Izvor: Policijska stanica Črnomel

Tragedija je počela nakon što se osumnjičeni oko 18 časova vratio kući sa lova na kojem je bio sa prijateljima. Prema riječima Franca Božičnika, načelnika Sektora kriminalističke policije PU Novo Mesto, svi su bili pod uticajem alkohola. U kući se u tom trenutku nalazio oštećeni koji je sa porodicom bio u posjeti sestri (supruzi osumnjičenog). Nakon odlaska prijatelja izbila je porodična prepirka.

Oko 20:30 časova, nakon kraćeg odmora, osumnjičeni se vratio u dnevnu sobu gdje se sukob nastavio. Potom je otišao na gornji sprat i zaključao se u sobu. Njegov punoljetni sin je krenuo za njim i čuo kako otac stavlja metke u šaržer. Kada je otac izašao iz sobe sa pištoljem u rukama, sin je pokušao da ga zaustavi, a osumnjičeni je tada ispalio jedan hitac u plafon, prenose slovenački mediji.

Tokom rvanja sina i oca, u pomoć je pritrčao šurjak (43). U metežu koji je uslijedio, osumnjičeni je uspio da ispali još dva hica, od kojih je jedan pogodio žrtvu u grudni koš. Povreda je bila fatalna. Sin je uspio da oduzme oružje ocu, nakon čega je osumnjičeni pobjegao iz kuće.

Osumnjičenog, koji je bio u bjekstvu, uhapsila je hrvatska policija u ponedjeljak popodne i on se trenutno nalazi u pritvoru u Hrvatskoj. Policija je potvrdila da je riječ o osobi koja je ranije prijavljivana za nasilje u porodici i zanemarivanje maloletnog lica, ali nije bila osuđivana. Kao član lovačke družine posjedovao je legalno, ali i ilegalno oružje. Zanimljivo je da je upravo u ponedjeljak, na dan hapšenja, trebalo da počne sa radom na novom poslu.

Za krivično djelo ubistva u Sloveniji je predviđena kazna zatvora od pet do 15 godina, dok je za nedozvoljeno posjedovanje oružja zaprijećena kazna do pet godina zatvora.