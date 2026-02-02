Borislav Bojanić uhapšen u Hrvatskoj: Osumnjičeni za ubistvo Novljanina priveden policiji

Borislav Bojanić, osumnjičen za ubistvo Darka Senića (44) iz Novog Grada, uhapšen je danas oko 12 sati u mjestu Moravice u Gorskom kotaru u Hrvatskoj, saopštila je policija.

Izvor: Policijska stanica Črnomel

Prema informacijama portala GPMaljevac, Bojanića su locirale i privele nadležne službe Republike Hrvatske nakon intenzivne potrage. On je navodno krenuo prema crkvi da se ispovjedi, ali su ga policajci prepoznali i uhapsili.

Ubistvo se desilo u subotu, 1. februara, u porodičnoj kući u Novom Mestu, dok je osumnjičeni bio u alkoholisanom stanju. Darko Senić je pokušao da zaštiti svog sestrića kada je Bojanić ispalio kobni hitac.

Bojanić je nakon zločina pobjegao pješice, a za njim su tragali policajci i kriminalistički istražitelji koristeći sve raspoložive resurse, uključujući dronove. Policija je građane upozorila da se Bojaniću ne približavaju, jer je nepredvidiv i opasan, te da svaku informaciju o njegovom kretanju prijave na broj 113.