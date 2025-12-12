Preokret u Novom Mestu: Sud ukinuo pritvor osumnjičenom za smrt ugostitelja Aleša Šutara

Sud u Novom Mestu pustio je iz pritvora Sabrijana Jurkoviča, osumnjičenog za smrt Aleša Šutara, jer više ne postoji utemeljena sumnja da je počinio krivično djelo.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Sud u Novom Mestu pustio je iz pritvoraSabrijana Jurkoviča, 21-godišnjaka osumnjičenog za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara ispred noćnog kluba u Novom Mestu. Sud je objasnio da je pritvor ukinut jer više nije ispunjen osnovni uslov, postojanje utemeljene sumnje da je osumnjičeni počinio krivično djelo, prenosi slovenački portal 24.ur.

Da je glavni osumnjičeni pušten na slobodu potvrdili su i na Okružnom sudu u Novom Mestu. Naveli su da je vanraspravno vijeće prihvatilo prijedlog advokata 21-godišnjaka, nakon što je utvrđeno da utemeljena sumnja za krivično djelo koje mu se stavlja na teret više ne postoji, a to je jedan od ključnih uslova za određivanje pritvora.

"Provođenjem dokaza u istrazi utvrđeno je da više ne postoji vijeća vjerovatnoća da je upravo pritvoreni počinio krivično djelo na štetu oštećenog Šutara nego da ga nije počinio", pojasnili su na sudu.

Istraga još nije završena

Svrha istrage je prikupljanje dokaza i podataka potrebnih za odluku o podizanju optužnice. To znači da bi se dokazni standard iz nivoa utemeljene sumnje, koji je uslov za pokretanje istrage i određivanje pritvora, trebao približavati nivou sigurnosti da je osumnjičeni zaista počinio krivično djelo.

"U ovom slučaju to se nije dogodilo, već se prema ocjeni vijeća dokaznog standarda čak i snizio, zbog čega je odlučeno da se pritvor odmah ukine jer više nisu ispunjeni zakonski uslovi. To znači da će pritvoreni biti pušten na slobodu", dodali su.

Sudska istraga protiv osumnjičenog još nije završena, a dalji tok postupka, prema navodima suda, prvenstveno zavisi od postupanja tela krivičnog progona. Iz tužilaštva su za 24.ur potvrdili da su zaprimili odluku sudskog vijeća te da će, nakon što prouče predmet, donijeti dalje odluke.

Advokat osumnjičenog Milan Krstič izjavio je za 24.ur da njegov klijent i dalje ima status okrivljenog, kao i svako ko je predmet istrage, ali je uvjeren da će na kraju biti slobodan čovjek.

Dvoje ministara podnijelo ostavke, donijet novi zakon

Podsjećamo, Šutar je preminuo krajem oktobra nakon što je zadobio udarac u glavu ispred noćnog kluba LokalPatriot. Šutar je došao po svog sina, koji je ranije bio maltretiran od strane grupe Roma. Pokušao je da zaštiti sina, ali je napadnut.

Jedan od napadača iz grupe Roma udario ga je u glavu i od posljedica udarca je preminuo. Zadobio je teške povrede glave, unutrašnje krvarenje i prelome vratnog pršljena, i lekari ga nisu mogli spasiti. Slovenačka ministarka pravosuđa Andreja Katič i ministar unutrašnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke nakon ovog tragičnog slučaja. Izbijali su i protesti. Protestanti su tražili uključivanje romske djece u obrazovni sistem, ukidanje socijalnih davanja i strože kaznene zakone.

Slovenačka vlada ubrzo je donjela zakon o hitnim mjerama za osiguranje javne bezbjednosti, poznatiji kao "Šutarov zakon". Među najvažnijim novinama su mogućnost ulaska policije u stanove bez sudskog naloga i tehnički nadzor u bezbjednosno rizičnim područjima, kao i strože kazne za nasilništvo.

Pritvor bio određen do 25. decembra

Jurkovič je bio u pritvoru od kraja oktobra. Istraga smrti Aleša Šutara u posljednje vrijeme se zakomplikovala jer tužilaštvo još čeka obdukcioni izvještaj o uzroku smrti, a u predmetu do sada nije podignuta optužnica.

Advokat osumnjičenog pozivao se i na iskaze svjedoka, koji navodno nisu bili jedinstveni oko toga ko je zapravo udario 48-godišnjeg ugostitelja. Svjedočenja se razlikuju, a najmanje pet svjedoka je tvrdilo da je osumnjičeni pogrešna osoba i da je Šutara udario neko drugi iz grupe, navodno rođak prvoosumnjičenog.

Advokat je zatražio ukidanje pritvora i zbog toga što, kako je naveo, ne postoje DNK dokazi da je njegov klijent počinilac. Pritvor mu je bio određen do 25. decembra, a sud ga je mogao produžiti za još mjesec dana, ali je odlučio da ga pusti na slobodu.