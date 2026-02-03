logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incident u slovenačkoj luci: Sedam radnika otrovano gasom tokom pretovara goriva

Incident u slovenačkoj luci: Sedam radnika otrovano gasom tokom pretovara goriva

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Sedam radnika Luke Koper otrovalo se u ponedjeljak uveče tokom pretovara tečnog tereta, nakon što su bili izloženi udisanju jedinjenja koje sadrži sumpor.

Koper: Sedam radnika otrovano gasom tokom pretovara goriva Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Incident je policiji prijavljen oko 20:06 časova, nakon čega su na lokaciju upućene spasilačke ekipe.

Policijskom istragom na licu mesta utvrđeno je da su radnici, obavljajući poslove kod željezničkih cisterni u kojima se nalazilo dizel i biodizel gorivo, osjetili prisustvo gasa. Prve informacije su ukazivale na vodonik-sulfit, dok je kasnijim prikupljanjem obaveštenja utvrđeno da je riječ o ugljen-disulfidu koji je uzrokovao trovanje sedmorice zaposlenih.

Zbog posljedica udisanja gasa, šest radnika je prebačeno u Opštu bolnicu Izola – trojica su transportovana sanitetskim vozilom, dok su preostalu trojicu u bolnicu odvezle kolege. Iz policije je potvrđeno da niko od hospitalizovanih radnika nije u životnoj opasnosti.

Koprska policija ovaj događaj tretira kao krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti na radu, s obzirom na to da je nepoznati počinilac izazvao opasnost po život i zdravlje ljudi na radnom mjestu, prenose slovenački mediji.

Istraga o svim okolnostima koje su dovele do oslobađanja toksičnog gasa je u toku.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovenija trovanje radnici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ