Incident u slovenačkoj luci: Sedam radnika otrovano gasom tokom pretovara goriva

Sedam radnika Luke Koper otrovalo se u ponedjeljak uveče tokom pretovara tečnog tereta, nakon što su bili izloženi udisanju jedinjenja koje sadrži sumpor.

Izvor: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Incident je policiji prijavljen oko 20:06 časova, nakon čega su na lokaciju upućene spasilačke ekipe.

Policijskom istragom na licu mesta utvrđeno je da su radnici, obavljajući poslove kod željezničkih cisterni u kojima se nalazilo dizel i biodizel gorivo, osjetili prisustvo gasa. Prve informacije su ukazivale na vodonik-sulfit, dok je kasnijim prikupljanjem obaveštenja utvrđeno da je riječ o ugljen-disulfidu koji je uzrokovao trovanje sedmorice zaposlenih.

Zbog posljedica udisanja gasa, šest radnika je prebačeno u Opštu bolnicu Izola – trojica su transportovana sanitetskim vozilom, dok su preostalu trojicu u bolnicu odvezle kolege. Iz policije je potvrđeno da niko od hospitalizovanih radnika nije u životnoj opasnosti.

Koprska policija ovaj događaj tretira kao krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti na radu, s obzirom na to da je nepoznati počinilac izazvao opasnost po život i zdravlje ljudi na radnom mjestu, prenose slovenački mediji.

Istraga o svim okolnostima koje su dovele do oslobađanja toksičnog gasa je u toku.