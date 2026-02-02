Poništena rehabilitacija ratnog zločinca i saradnika nacističkog okupatora: Presuda iz 1946. ponovo na snazi

Ustavni sud Slovenije poništio je odluku Vrhovnog suda iz 2019. i vratio na snagu presudu iz 1946, kojom je domobranski general Leon Rupnik osuđen na smrt zbog saradnje sa okupatorom.

Ustavni sud Slovenije poništio je odluku Vrhovnog suda iz oktobra 2019. godine, kojom je bila ukinuta presuda vojnog suda iz 1946. protiv domobranskog generala Leona Rupnika, osuđenog na smrt zbog saradnje sa okupatorom, prenosi slovenački Dnevnik.

Vrhovni sud je tada ocijenio da je poslijeratna presuda donijeta uz ozbiljne procesne propuste i da nije bila dovoljno obrazložena, zbog čega je predmet vratio na novo suđenje. Međutim, Ustavni sud je sada zaključio da je ta ocjena bila pogrešna i da je presuda iz 1946. bila u skladu sa tada važećim zakonima.

U obrazloženju se navodi da je Vrhovni sud svojom odlukom prekršio ustavno načelo zabrane sudijske samovolje i time indirektno povrijedio dostojanstvo žrtava zločina koje su počinile formacije pod Rupnikovom komandom, kao i njihovih potomaka. Sud je istakao da je Rupnikov proces imao poseban istorijski značaj.

Ovom odlukom ponovo je uspostavljena pravosnažna presuda iz 1946. godine, što znači da se Leon Rupnik i dalje smatra pravosnažno osuđenim ratnim zločincem.

Postupak pred Ustavnim sudom pokrenut je po žalbi pravnika dr Roka Lampea, potomka žrtve ratnog nasilja, koji je ukazao da je Rupnik bio simbol kolaboracije sa fašističkim i nacističkim okupatorom i da je ukidanje presude predstavljalo uvredu za žrtve.

Nakon odluke Vrhovnog suda iz 2019. godine, Okružni sud u Ljubljani je 2020. obustavio postupak jer je Rupnik odavno bio mrtav. Međutim, Ustavni sud je sada poništio i tu odluku, jer više ne postoji pravni osnov za novo suđenje.

Sud je naglasio da nema kršenja krivičnog zakona ni procesnih pravila u presudi iz 1946. godine, zbog čega je odbijen i zahtjev za zaštitu zakonitosti koji je podnio Rupnikov potomak.

Jedan sudija Ustavnog suda dao je izdvojeno mišljenje i nije se složio sa odlukom većine.

Leon Rupnik je zbog izdaje i saradnje sa nacističkim okupatorom osuđen na smrt i pogubljen u septembru 1946. godine u Ljubljani.