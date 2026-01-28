logo
Čitaoci reporteri

Island razbio Sloveniju i plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nakon pobjede Islanda nad Slovenijom u posljednjem kolu glavne faze takmičenja na Evropskom prvenstvu ova selekcija je u polufinalu.

Rukomet rukometna lopta pokrivalica Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Island je u polufinalu Evropskog prvenstva! Selekcija malene nordijske države savladala je Sloveniju 39:31 (18:16) i tako je osigurala polufinale bez obzira na ishod ostalih mečeva. Tako im se nije osvetio kiks protiv Švajcarske kada su odigrali neriješeno.

Island je sada prvi u svojoj grupi sa sedam bodova, bod više od Hrvatske i dva više od Švedske. U međusobnom duelu sa ove dvije selekcije imaju poraz od Hrvatske golom razlike i pojbedu nad Šveđanima sa osam golova više i to im garantuje prolazak dalje. 

Što se tiče Hrvata, pobjeda nad Mađarima ih vodi u polufinale sa prvog mjesta, što im donosi duel sa Njemačkom ili Francuskom. Šveđanima je potrebna pobjeda protiv Švajcarske, ali i remi ili poraz Hrvatske od Mađara. 

Domen Novak je sa 9 golova bio najefikasniji,. Kristijan Horžen je dao 7 golova, a Blaž Janc je imao 6 golova. Ipak sa 8 golova Vidarsona, po 7 Rikardsona i Magnusona doneli su Islandu polufinale.

Portugal se nada Svjetskom prvenstvu

Portugal je odigrao za čast i pobijedio je Španiju 35:27 (16:12) i sada čeka ostale mečeve u nadi da će Njemačka pobijediti Francusku i da će Danci potvrditi da su favoriti protiv Norveške. Ako se to desi Portugal će sa trećeg mesta ići na meč za peto mjesto i obezbijediće siguran plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine.

Pobjedu su im donijela braća Kiko i Martim Košta sa 7 i 6 golova, dok su kod Španije Gomez Abeljo i Jan Guri imali po 6 pogodaka.  

Tagovi

Island Slovenija EHF EURO

