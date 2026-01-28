Cindrić bijesan zbog raspored na EURU: Ovo je katastrofa!

Reprezentativac Hrvatske pobjesnio jer će on i saigrači ponovo na teren poslije manje od 24 sata odmora.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Reprezentacija Hrvatske na korak je od svog destog polufinala na Evropskim prvenstvima.

„Kauboji“ su u utorak savladali Sloveniju i uz remije na preostala dva meča u grupi drže prvo mjesto na tabeli. Za plasman u polufinale sada im je potrebna pobjeda nad Mađarskom, jer bi eventualni remi mogao da im iskomplikuje stvar i potencijalno ih čak eliminiše.

Odlučujući duel protiv Mađarske, međutim, stiže poslije manje od 24 sata od duela sa Slovenijom, zbog čega je Luka Cindrić osuo „drvlje i kamenje“ na organizatore.

"Sve me boli. Prvo, moram da pomenem da igramo za manje od 24 sata. Ko god je ovo organizovao nije se nikada bavio sportom. Toliko toga smo žrtvovali. Prošli smo kompletne pripreme, a sada poslije šest ili sedam mečeva odlučujemo o plasmanu u polufinale igrajući meč za 24 sata. To je jako teško i intenzivno. To je katastrofa! Ne možeš za dva dana da se oporaviš, a kamoli za jedan. Ne znam, ne želim da to zvuči kao izgovoro. Isto je nama kao i svima drugima, ali mislim da treba da se pitaju i igrači", rekao je Cindrić.

"Definitivno bih želio da se ovo promijeni u budućnosti, jer ovo je ludo. Ovo je katastrofa i sigurno nije zdravo. Moramo sam da ovo s vama podijelim jer sam jako ljut. Ne mogu da vjerujem da se ovo dešava na ovako velikom takmičenju“, dodao je hrvatski reprezentativac.

U posljednjem kolu Hrvatska igra protiv Mađarske, pobjeda joj donosi polufinale, a u slučaju remija postoji teoretska šansa da ostane bez njega ukoliko se zatvori krug sa Švedskom i Islandom. Švedska posljednji meč u grupi igra protiv Švajcarske, a Island protiv Slovenije.

Ukoliko Island i Švedska budu imali isti broj bodova Islanđani su u prednosti zbog boljeg međusobnog skora.

Ukoliko Hrvatska, Island i Švedska budu imali po sedam bodova odlučivaće njihovi rezultati u međusobnim duelima ove tri ekipe, odnosno gol-razlika pošto sve ekipe imaju po pobjedu i poraz. U tom slučaju profitirali bi Islanđani koji imaju gol-razliku "plus 7" i oni bi bili prvi, drugoplasirana bi bila Švedska sa gol razlikom "nula", dok bi Hrvati bili najveći gubitnici i ostali bi bez plasmana u polufinale jer su u ovom krugu na gol-razlici "minus jedan".