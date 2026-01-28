logo
"Čudne sudijske odluke": Slovenci digli glas zbog toga kako su Hrvate "pogurali"

"Čudne sudijske odluke": Slovenci digli glas zbog toga kako su Hrvate "pogurali"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Selektor "zmajčeka" Uroš Zorman digao glas zbog suđenja na meču protiv Hrvatske.

Slovenci nezadovoljni suđenjem protiv Hrvatske Izvor: Damir Krajac / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

Hrvatska je poslije dramatične završnice pobijedila Sloveniju 29:25 i tako je došla na korak od polufinala Evropskog prvenstva u rukometu, dok su pak "zmajčeki" pred ispadanjem iako su sa savršenim skorom ušli u drugu fazu turnira. I dok su se porazu od domaćina Švedske nadali, protiv Hrvatske su vjerovali da mogu više, a sada smatraju da su ih oštetile sudije.

"Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo tokom svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih grešaka, zbog čega smo u prvom dijelu i izgubili priključak s njima", rekao je selektor Uroš Zorman i dodao:

"Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, a i energija je bila bolja. Sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš da ih dobiješ. U tom trenutku bile su i neke čudne sudijske odluke, pobjegli su nam i više nismo našli priključak", naglasio je selektor Slovenaca.

Istakao je i da je nedostajao Andraž Makuc, da je klupa bila kraća nego kod Hrvatske, za koju na kraju ističe da je zasluženo pobijedila jer se bolje prilgodila novom sudijskom kriterijumu u završnici.

Slovenački rukometaš Domen Makuc takođe se ne miri s time da su sudije umiješale prste: "Izgubili smo i ne znam možemo li još proći dalje. Ipak, dok god bude šanse, vjerovaćemo. Nisu nas iznenadili, odlično smo bili pripremljeni za utakmicu i znali smo što moramo da radimo. Razigrali smo njihove golmane, kriterijum takođe nije uvijek bio isti, što se malo osjetilo. Sigurno nije lako igrati kad te u odbrani netko tuče, a ti budeš kažnjen zbog toga", dodao je Makuc.

Slovenija danas od 15.30 već igra protiv Islanda i samo pobjeda ostavlja mogućnost da prođe dalje, pod uslovom da Hrvatska ili Švedska izgube danas.

