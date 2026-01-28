"Čudne sudijske odluke": Slovenci digli glas zbog toga kako su Hrvate "pogurali"

Selektor "zmajčeka" Uroš Zorman digao glas zbog suđenja na meču protiv Hrvatske.

Hrvatska je poslije dramatične završnice pobijedila Sloveniju 29:25 i tako je došla na korak od polufinala Evropskog prvenstva u rukometu, dok su pak "zmajčeki" pred ispadanjem iako su sa savršenim skorom ušli u drugu fazu turnira. I dok su se porazu od domaćina Švedske nadali, protiv Hrvatske su vjerovali da mogu više, a sada smatraju da su ih oštetile sudije.

"Znali smo da će to biti muški rukomet, što se vidjelo tokom svih 60 minuta. Kontakta je bilo jako puno. S naše strane bilo je puno tehničkih grešaka, zbog čega smo u prvom dijelu i izgubili priključak s njima", rekao je selektor Uroš Zorman i dodao:

"Na poluvremenu smo razgovarali, dogovorili se, a i energija je bila bolja. Sustigli smo ih i imali onaj trenutak kad znaš da ćeš da ih dobiješ. U tom trenutku bile su i neke čudne sudijske odluke, pobjegli su nam i više nismo našli priključak", naglasio je selektor Slovenaca.

Istakao je i da je nedostajao Andraž Makuc, da je klupa bila kraća nego kod Hrvatske, za koju na kraju ističe da je zasluženo pobijedila jer se bolje prilgodila novom sudijskom kriterijumu u završnici.

Slovenački rukometaš Domen Makuc takođe se ne miri s time da su sudije umiješale prste: "Izgubili smo i ne znam možemo li još proći dalje. Ipak, dok god bude šanse, vjerovaćemo. Nisu nas iznenadili, odlično smo bili pripremljeni za utakmicu i znali smo što moramo da radimo. Razigrali smo njihove golmane, kriterijum takođe nije uvijek bio isti, što se malo osjetilo. Sigurno nije lako igrati kad te u odbrani netko tuče, a ti budeš kažnjen zbog toga", dodao je Makuc.

Slovenija danas od 15.30 već igra protiv Islanda i samo pobjeda ostavlja mogućnost da prođe dalje, pod uslovom da Hrvatska ili Švedska izgube danas.