Sudije spriječile senzaciju u Malmeu! Mađari osvojili (samo) bod protiv Švedske!

Mađari stigli do iznenađenja remijem protiv Švedske, a trebali su i do senzacionalne pobjede.

Nakon remije Islanda i Švajcarske novo iznenađenje u grupi 2.

Mađarska i Švedska remizirali su 32:32 nakon prave drame u Malmeu, posebno u posljednjim sekundama meča kada je njemački sudijski dvojac žestoko oštetio Mađare i tako spriječio pravu senzaciju.

Sjajno su odigrali mađarski rukometaši predvođeni Miklošom Roštom (8 golova) i Benseom Imreom (8), vodili tokom većeg dijela susreta, pa i nakon preokreta Šveđana ponovo preuzeli stvari u svoje ruke.

Vodila je Švedska 30:28 i činilo se da će konačno slomiti Mađare, ali su oni uspjeli da povedu 32:31 golom Rošte da bi Lagergren poravnao na 32:32 samo 46 sekundi prije kraja.

U posljednjem napadu Mađari su uspjeli da naprave akciju za Situ koji je zaustavljen odbranom iz golmanskog prostora, međutim, sudije nisu dosudile ništa. Sudijski par iz Njemačke Robert Šulce i Tobijas Tenis gledao je video snimak nakon isteka vremena, a iako je Hanus Vane bio sa obje noge u golmanskom prostoru konačna odluka je bila da nema prekršaja i meč je završen remijem.

Ne samo da je Mađarska ostala bez penala za pobjedu, već je nedosuđenim sedmercem u toku igre pružena prilika Švedskoj da čak dođe do pobjede. Naime u posljednjim sekundama, prije isteka vremena i prije VAR analize golman Švedske Andreas Palička je uspio da uputi udarac preko cijelog terena i da je pogodio to bi bila pobjeda Švedske, što bi tek bio skandal.

Remijem Švedske i Mađarske najviše je profitirala Hrvatska koja je ostala prva na tabeli Grupe 2 sa šest bodova, odnosno bodom prednosti ispred Islanda i Švedske, dok Slovenija ima samo četiri boda.

U posljednjem kolu Hrvatska igra protiv Mađarske, pobjeda joj donosi polufinale, a u slučaju remija postoji teoretska šansa da ostane bez njega ukoliko se zatvori krug sa Švedskom i Islandom. Švedska posljednji meč u grupi igra protiv Švajcarske, a Island protiv Slovenije.

Ukoliko Island i Švedska budu imali isti broj bodova Islanđani su u prednosti zbog boljeg međusobnog skora.

Ukoliko Hrvatska, Island i Švedska budu imali po sedam bodova odlučivaće njihovi rezultati u međusobnim duelima ove tri ekipe, odnosno gol-razlika pošto sve ekipe imaju po pobjedu i poraz. U tom slučaju profitirali bi Islanđani koji imaju gol-razliku „plus 7“ i oni bi bili prvi, drugoplasirana bi bila Švedska sa gol razlikom „nula“, dok bi Hrvati bili najveći gubitnici i ostali bi bez plasmana u polufinale jer su u ovom krugu na gol-razlici „minus jedan“.



