© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Island skinuo skalp favoritima, pa kiksao: Hrvatska ili Slovenija mogu u polufinale!

0

Selekcija Islanda je nakon velike pobjede nad Švedskom remizirala sa Švajcarskom i sada imamo totalni haos u jednoj od grupa Evropskog prvenstva.

EHF Euro Island odigrao neriješeno sa Švajcarskom Izvor: EPA/JOHAN NILSSON SWEDEN OUT SWEDEN OUT

Selekcija Islanda pobijedila je Švedsku i tako poremetila put favoritima, a potom su sve to prosuli. Odigrali su jako loš meč sa Švajcarskom i poslije remija 38:38 (19:19) sada im je vrlo vjerovatno potrebna pobjeda nad Slovenijom, uz povoljan rezultati ostalih mečeva u grupi u posljednjem kolu da bi prošli dalje.

Što se tiče Švajcarske tim koji sa klupe predvodi Endi Šmid nije imao šanse da uđe u polufinale osim pobjedom, ali i sa ovim bodom napravili su veliki, veliki uspjeh. Sada imaju ukupno dva boda pošto su igrali neriješeno i sa Mađarima.

Island je ušao u posljednja dva mintua mećča sa dva igrača više i uspjeli su da sustignu minus od dva gola (37:35) nakon izlaslka Laubea i Rubina, ali do pobjede nisu mogli. Vidarson i Torkelson su imali po osam golova, dok je kod Švajcarslke Noam Leopold dao 7, a Đino Stinerts 6.

U ostalim mečevima večeri Slovenci igraju sa Hrvatskom od 18 i program završava Švedska protiv Mađarske od 20:30. Balkanski derbi Slovenije i Hrvatske bi mogao na kraju da bude i ključan za ishod i odlazak u polufinale.

Na tabeli sada Island jeste prvi sa pet bodova, ali će ih neko prestići nakon odigranih mečeva. Švedska, Slovenija i Hrvatska imaju po četiri bodova, Mađarska je posljednja sa bodom. Ipak i Mađari pobjedom nad Švedskom imaju šanse da u posljednje kolo uđu sa prilikom za polufinale. U posljednjem kolu igraće Slovenija i Island, Hrvatska i Mađarska i Švajcarska i Švedska. Za sada Šveđani djeluju malo bliži prolasku dalje, ali zaista se još uvijek ne nazire ko će dalje.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

EHF EURO Rukomet

