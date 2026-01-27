logo
Hrvatska na korak od polufinala! "Kauboji" dobili "balkanski derbi", ali ostali bez jednog od najboljih!

Hrvatska na korak od polufinala! "Kauboji" dobili "balkanski derbi", ali ostali bez jednog od najboljih!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Rukometaši Hrvatske pobjedom protiv Slovenije stigli su nadomak plasmana u polufinala Evropskog prvenstva.

Hrvatska pobijedila Sloveniju na Evropskom prvenstvu Izvor: EPA/Andreas Hillergren

Reprezentacija Hrvatske na korak je od desetog učešća u polufinalnima Evropskih prvenstava.

Popularni "kauboji" u utorak su slavili 29:25 u "balkanskom derbiju" protiv Slovenije i tako preuzeli prvu poziciju na tabeli grupe 2, bar do okončanja duela između Švedske i Mađarske.

Nakon što je Island remijem protiv Švajcarske propustio priliku da se učvrsti na prvom mjestu Hrvati su u izuzetno važnom meču bili bolji od Slovenije kojoj su dozvolili samo dva puta da dođe do izjednačenja.

Nakon vođstva 14:11 na poluvremenu otišla je Hrvatska i na četiri razlike, ali su Slovenci sredinom drugog poluvremena izjednačili na 18:18, potom i na 19:19.

Uspjeli su Hrvati da spriječe preokret serijom 3:0, Slovenija se tri puta vraćala na gol razlike, ali nije uspjela da stigne do preokreta.
U finišu utakmice „kauboji“ su otišli na pet golova razlike, da bi se meč završio rezultatom 29:25.

Tin Lučin sa sedam i David Mandić sa šest golova bili su najzaslužniji za trijumf uz golmana Mateja Mandića koji je proglašen za igrača utakmice.

Hrvatska sada ima šest bodova, Island ima pet, Švedska ima četiri i utakmicu manje, pa bi pobjedom protiv Mađarske u duelu koji se igra preuzela prvu poziciju. Ukoliko Mađarska pobijedi Švedsku potpuno će zakomplikovati situaciju u ovoj grupi.



Standings provided by Sofascore

