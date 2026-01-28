logo
BOMBA U GOSPODSKOJ: Vladimir Vranješ se vratio u Borac! 3

BOMBA U GOSPODSKOJ: Vladimir Vranješ se vratio u Borac!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
3

Borac vratio u svoje redove proslavljenog rukometaša i bivšeg reprezentativca BIH Vladimira Vranješa.

Vladimir Vranješ se vratio u RK Borac Izvor: RK Borac

Vladimir Vranješ poslije 14 godina se vratio kući!

Proslavljeni bh. rukometaš vratio se u banjalučki Borac, klub u kojem je počeo svoju karijeru.

Vranješ u proteklom periodu trenirao je sa crveno-plavima, a sada je i zvanično potpisao ugovor i tako postao jedno od najvećih pojačanja Borca u proteklih nekoliko godina.

Borac i Vranješ potpisali su ugovor na godinu i po dana.

Ljubitelji rukometa u Banjaluci imaće priliku da u nastavku sezone u dresu Borca gledaju dugogodišnjeg reprezentativca BIH koji je u bogatoj karijeri igrao u Španiji, Mađarskoj Bjelorusiji, Sloveniji i Portugalu.

Vladimir Vranješ
Izvor: RK Borac m:tel
Izvor: RK Borac m:tel

Vranješ je svoje prve rukometne korake napravio u RK Borac, pod vodstvom Nikole Pavlišina, a poslije kratke jednogodišnje epizode u slovenskom RK Slovenj Gradec, vratio se u RK Borac u kojem je ostao do 2012. godine kada je na velika vrata stupio na međunarodnu scenu.

Iz Borca je prešao u čuveni Ademar Leon, a potom je u Mađarskoj nastupao za Pik Seged i Tatabanju. Potom je dvije sezone igrao za Meškov Brest, lisabonsku Benfiku, njemački Veclar, te mađarski Čurgo.

Od 2009. do 2022. Godine igrao je za reprezentaciju BIH, te na 82 utakmice u državnom timu postigao 132. gola. Sa „zmajevima“ je nastupio na dva evropska, te jednom svjetskom prvenstvu.

Lako je tako

Ima se može se

Tribina

Ovo je prava priča!

Borac

Neka je sa srećom, pravo pojačanje, aj Vranja

