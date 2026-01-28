logo
Kako je legendarni Danac iznervirao Hrvate: Detalj iz svlačionice otkrio motiv za polufinale!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Detalj iz svlačionice otkrio kako su reprezentativci Hrvatske dobili dodatnu motivaciju na Evropskom prvenstvu.

Rukomet rukometna lopta pokrivalica Izvor: Dan POTOR/Shutterstock

Rukometna reprezentacije Hrvatske nadomak je novog plasmana u polufinale na evropskim prvenstvima. Selekciji Dagura Sigurdsona potrebna je pobjeda protiv Mađarske u posljednjem kolu glavne runde, dok bi joj remi mogao zakomplikovati situaciju.

Ipak, Hrvatska je u najboljoj poziciji u Grupi 2 sa bodom prednosti ispred Islanda i Švedske i sve je u njenim rukama poslije odličnih igara "kauboja" na ovom prvenstvu.

Ukoliko izbore plasman među najbolje četiri ekipe biće do deseti put na evropskim prvenstvima da je Hrvatska u igri za medalju, a pred ovo Evropsko prvenstvo malo ko je svrstavao Hrvatsku među favorite.

U većin "power rankinga" Hrvatska je bila tek sedma, dok su se veće šanse davale Portugalu, pa i Islandu, ne računajući očigledne prognoze da je Danska prvi favorit za osvajanje zlata.

Velike šanse Hrvatima nije davao ni bivši danski rukometaš i Rasmus Bojsen. Jedan od najpoznatijih rukometnih analitičara na svijetu pred EURO je dao svoje predikcije ne samo ko bi mogao da dođe do polufinale već i za najbolje pojedince, ali i najveća iznenađenja.

Bojsen je prognozirao da bi najprijatnije iznenađenje trebala biti Švajcarska, a za najveće razočaranje je označio upravo selekciju Hrvatske.

Ovo nije prošlo nezapaženo u rukometnom svijetu, naprotiv, stiglo je upravo do reprezentativaca Hrvatske. Oni su odštampali Bojsenovu odbranu sa tvitera i postavili ju u svlačionicu, kako bih ih podsjetila na svojevrsno potcjenjivanje i dodatno motivisalo u utakmicama EURA.

Za sada se ispostavilo djelotvorno i selekcija Hrvatske nalazi se pred najboljim rezultatom na posljednja tri kontinentalna šampiona.

Podsjetimo, na posljednja dva evropska prvenstva takmičenje su završili u glavnoj rundi, a sada su na putu da naprave korak više.

Tagovi

EHF EURO Rukomet

