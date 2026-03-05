Kim nadgledao lansiranje: Sjeverna Koreja sa novog razarača ispalila krstareće rakete

Lider Kim Džong Un nadgledao je testiranje strateških krstarećih raketa lansiranih sa novog razarača Čoe Hjon, čime je Sjeverna Koreja demonstrirala ambiciju da značajno ojača svoju pomorsku vojnu moć i sposobnost izvođenja udara sa mora.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Sjeverna Koreja je ponovo demonstrirala ambiciju da proširi svoju vojnu moć na moru. Prema izvještajima državnih medija, lider zemlje Kim Džong Un nadgledao je lansiranje strateških krstarećih raketa sa novoizgrađenog razarača Čoe Hjon tokom inspekcije ratnog broda ranije ove nedjelje.

Korejska centralna novinska agencija KCNA objavila je u četvrtak da je Kim u utorak i srijedu posjetio razarač kako bi izvršio detaljnu inspekciju i provjerio njegovu operativnu spremnost prije zvaničnog puštanja u rad u sastav sjevernokorejske mornarice.

Lansiranje kao ključni test

Tokom posjete, na koji je došao sa svojom već poznatom šubarom, Kim je nadgledao ispaljivanje strateških krstarećih raketa tipa more-zemlja. Državni mediji su test opisali kao ključnu provjeru borbenih sposobnosti broda, navodeći da je lider lično procijenio rezultate lansiranja i performanse sistema naoružanja.

Prema izvještaju KCNA, test je dio završnih priprema prije nego što razarač zvanično uđe u aktivnu službu. Sjeverna Koreja je tom prilikom naglasila potrebu daljeg jačanja pomorske moći i unapređenja sposobnosti za projekciju sile sa mora.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Novi razarač od 5.000 tona

Ratni brod Čoe Hjon prvi put je predstavljen javnosti u aprilu prošle godine. Pjongjang ga je tada opisao kao dio šireg programa modernizacije i proširenja pomorskih kapaciteta.

Prema podacima koje su objavili državni mediji, riječ je o višenamjenskom razaraču sa deplasmanom od približno 5.000 tona. Brod je projektovan kao platforma sposobna za lansiranje različitih raketnih sistema i za podršku širokom spektru pomorskih borbenih operacija.

Sama činjenica da je tokom inspekcije izvršeno lansiranje strateških krstarećih raketa more-zemlja ukazuje da je brod zamišljen kao mobilna udarna platforma, sposobna da sa morske pozicije gađa kopnene ciljeve.

Šta znače krstareće rakete more-zemlja

Krstareće rakete lansirane sa površinskih borbenih brodova obično lete na malim visinama, prate konfiguraciju terena ili površine mora i koriste sisteme navođenja kako bi precizno pogodile zadate ciljeve. Takvo oružje može da se upotrijebi protiv vojne infrastrukture, baza, logističkih centara ili drugih strateških objekata na velikim udaljenostima.

Uvođenje razarača koji može da nosi i lansira takve rakete predstavlja kvalitativni iskorak za sjevernokorejsku mornaricu, koja je tradicionalno bila slabiji segment u poređenju sa kopnenim i raketnim snagama zemlje.

Izvor: Wang Tianliao / Xinhua News / Profimedia

Signal o prioritetima

Inspekcija broda i lansiranje raketa u prisustvu Kima Džong Una imaju i simboličku dimenziju. Test je predstavljen kao potvrda operativne spremnosti i kao jasan signal da Pjongjang namjerava da razvija mornaricu sposobnu za izvođenje preciznih udara sa mora.

Paralelno dok predstavljaju nove kopnene sisteme, u širem kontekstu, demonstracija lansiranja krstarećih raketa sa novog razarača pokazuje da Sjeverna Koreja nastavlja da diversifikuje svoje platforme za isporuku naoružanja, uključujući podmorničke i sada sve ozbiljnije površinske pomorske sisteme.

Ulazak razarača Čoe Hjon u aktivnu službu mogao bi označiti novu fazu u razvoju sjevernokorejske mornarice, sa većim naglaskom na sposobnosti dalekometnih preciznih udara i fleksibilnosti u projekciji sile.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

(Oružjeonline/Mondo)