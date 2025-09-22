"Javno ga objesili zbog serija i pjesama": Jezivi zakoni Sjeverne Koreje, informacije su opasnije od nuklearnog oružja

"Pogubljenja su javna, jednom sam prepoznao mladića kojeg su strijeljali. Imao je 22 godine, sjetio sam se i za što je bio optužen."

Pojačan nadzor nad građanima i sveobuhvatna kontrola u različitim oblastima života učinili su Sjevernu Koreju 2025. godine zemljom koja je od ostatka svijeta izolovanija nego u bilo kom drugom trenutku svoje istorije, jedan je od zaključaka nedavno objavljenog izvještaja Visokog komesara UN za ljudska prava.

Isti dokument takođe otkriva da sjevernokorejske vlasti sve više koriste smrtnu kaznu, čak i protiv onih koji gledaju ili dijele strane filmove i serije, a od 2020. godine bilježi se više javnih pogubljenja zbog distribucije stranog sadržaja.

Kim Ilhjuk je čovjek koji je uspio da pobjegne od režima vrhovnog vođe Kim Džong Una, a njegovu priču je objavio španski list El Pais. Kim kaže da su u Sjevernoj Koreji pogubljenja javna, vrše ih streljački odredi, prisustvo je obavezno, a obično se dogode dva puta svaka tri mjeseca. On je bio svjedok nekoliko njih u svom životu, a u jednom je prepoznao osobu koju je veoma dobro poznavao.

"Bio mi je kao mlađi brat. Imao je 22 godine, a strijeljan je pod optužbom da je gledao i distribuirao tri južnokorejske televizijske serije i 70 pjesama", prepričava Kim događaj iz jula 2022. godine.

Godinu dana kasnije, Kim uspijeva da sa trudnom ženom i majkom sprovede plan svog pokojnog oca i pobjegne brodom na južnokorejsko ostrvo Jeonpjong, gdje sada živi sa porodicom u Seulu.

Odlučio je da pobjegne nakon što su on i njegova supruga osuđeni na prevaspitavanje putem prisilnog rada, a kažnjeni su zbog zajedničkog života kao neregistrovani par. Iako su neko vrijeme izbjegavali kaznu uz pomoć mita, na kraju su se uvjerili da je najbolje da pobjegnu.

Ilhjuk danas ne krije da od djetinjstva gleda južnokorejsku televiziju i sluša njihove radio stanice. Njegov otac je to radio svaki dan, a pošto su bili blizu granice, mogli su da se podese na frekvenciju susjedne zemlje. Bio je impresioniran sadržajem koji se javno emitovao, poput vijesti koje su otvoreno kritikovale vladu i predsjednika.

"U Sjevernoj Koreji nikada nije bilo prijavljenih nacionalnih incidenata. Nema apsolutno nikakve kritike partijskih institucija. Sve što dobijamo su lažne vijesti", zaključio je.

Seongjun Rju (30) je takođe uspio da pobegne iz Severne Koreje. To je učinio 2019. godine, dok je završavao sedmu od svojih deset godina obveznog vojnog roka. On kaže da je Kim Džong Un, kada je došao na vlast 2011. godine, pokušao da uvede promjene, sve dok ga oni na vrhu "hijerarhije" nisu upozorili da je opasno menjati kurs i da je bolje održati sistem. "Kim se vratio tome da bude poput svog oca (Kim Jong-ila, op.a.)."

Rju je sada na Filipinima, gdje studira zapadnu filozofiju. Svoje bjekstvo je pripremao tri godine, krijući svoj plan od svih. "Ne možeš vjerovati ni svom najboljem prijatelju.Kim Džong Un kaže da smo jaki zahvaljujući nuklearnom oružju. Ali za Sjevernu Koreju, informacije koje dolaze iz drugih zemalja su kao nuklearno oružje", prenosi El País njegove riječi.

