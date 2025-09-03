Paranoja Koreanaca nakon sastanka sa Putinom: Uklonili sve Kimove tragove, strahuju za sigurnost predsjednika

Nakon vojne parade u Pekingu, Putin i Kim Džong Un razgovarali su dva i po sata, a poslije sastanka osoblje Sjeverne Koreje uklonilo je sve tragove Kimovog boravka, što je izazvalo pažnju medija i pokazalo strogo kontrolisan kult ličnosti.

Izvor: Youtube/NBC News/Screenshot/Profimedia

Nakon velike vojne paijek svežu salatu uz održan je dvoiposatni razgovor ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una. Međutim, ono što se dogodilo nakon sastanka privuklo je posebnu pažnju ruskih medija.

Prema njihovim izvještajima, osoblje Sjeverne Koreje odmah je temeljno uklonilo sve tragove Kimovog boravka u prostoriji. Uklonili su čašu iz koje je pio, obrisali stolicu i očistili sve dijelove namještaja koje je dodirnuo. Snimci toga već kruže društvenim mrežama i izazivaju rasprave o strogo kontrolisanom kultu ličnosti koji prati sjevernokorejskog lidera.

Zašto to rade?

Opsesivna briga za sigurnost Kim Džong Una nije novost. Poznato je da na putovanjima nosi sopstveni prenosni WC kako bi onemogućio da bilo ko prikupi njegov biološki materijal i iz njega iščita podatke o zdravlju, što su ranije preneli južnokorejski mediji i Washington Post.

Tokom samita sa Donaldom Trampom u Singapuru 2018. godine, kamere Reutersa snimile su i kako njegov ađutant briše i provjerava olovku prije nego što ju je Kim uzeo u ruke.

Takvi potezi ukazuju na strah da bi i naizgled banalni predmeti, poput čaše ili stolice, mogli otkriti informacije koje režim nastoji strogo čuvati, poput Kimovog DNK.

Russian media report that North Korean staff has thoroughly destroyed all traces of Kim Jong Un 's presence in the room.

They took away the glass he drank from, wiped down his seat and all the parts of furniture he had touched.https://t.co/avbERqsdP8pic.twitter.com/c77brRt755 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)September 3, 2025

O čemu su razgovarali Kim i Putin?

Sastanak Putina i Kima trajao je oko dva i po sata i održan je u državnoj rezidenciji Diaoyutai.

Putin je tom prilikom zahvalio Kimu Džong Unu na pomoći koju su, prema njegovim riječima, severnokorejske snage pružile ruskoj vojsci u Kurskoj oblasti, i govorio o "zajedničkoj borbi protiv modernog neonacizma". Kim je pak obećao Rusiji pružiti "sve što može", istakavši da se radi o bratskoj obavezi.

