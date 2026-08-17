Voda koja se ne miješa sa morem: Tajna podvodnih jezera u kojima preživljavaju samo najotporniji organizmi

Na dnu okeana kriju se prizori koji deluju kao da nisu sa naše planete. Tamo postoje „jezera“ ekstremno slane vode, sa sopstvenim granicama i talasima, a za životinje koje slučajno uđu u njih mogu biti smrtonosna zamka.

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Na prvi pogled djeluje kao scena iz naučnofantastičnog filma, ali na dnu okeana zaista postoje svojevrsna „jezera“. U najdubljim delovima mora nalaze se bazeni ispunjeni ekstremno slanom vodom, toliko gustom da se ne miješa sa okolnom morskom vodom. Imaju svoje granice, „obale“, pa čak i površinu koja može da podseća na vodenu površinu jezera.

Ovi neobični fenomeni poznati su kao "brine pools", odnosno bazeni salamure. Nastaju kada se u udubljenjima morskog dna akumulira voda sa ogromnom koncentracijom soli. Zbog toga što je mnogo gušća od obične morske vode, ona ostaje na dnu, stvarajući svojevrsna podvodna jezera.

Njihov izgled je posebno fascinantan. Kada se posmatraju iz podmornice ili pomoću daljinski upravljanih vozila, granica između obične morske vode i slanog bazena može izgledati gotovo nestvarno. Površina bazena može biti toliko jasno izražena da izgleda kao da se ispred istraživača nalazi jezero usred okeana.

Pojedini bazeni imaju i karakteristike koje dodatno podsećaju na kopnena jezera. Na njihovoj površini mogu se formirati talasi, dok su ivice jasno izdvojene od okolnog morskog dna. Razlika u gustini vode pravi svojevrsnu granicu koju je moguće uočiti čak i bez fizičke prepreke.

Međutim, ono što ove bazene čini posebno zanimljivim istovremeno ih čini i veoma opasnim za veliki broj morskih životinja. Voda u njima može biti toliko slana da predstavlja ekstremno nepovoljnu sredinu za organizme koji nisu prilagođeni takvim uslovima. U pojedinim bazenima postoji i veoma malo kiseonika, a mogu biti prisutne i druge hemijske supstance koje dodatno otežavaju opstanak.

Zbog toga životinja koja slučajno uđe u ovakav bazen može imati veoma male šanse da preživi. Neke životinje koje zalutaju u bazene salamure uginu za nekoliko sekundi, dok se druge vrste mogu pronaći upravo oko njihovih ivica, gdje su uslovi nešto povoljniji.

Ipak, priroda je pronašla način da i ovakva ekstremna mesta pretvori u stanište. Oko pojedinih bazena žive organizmi koji su se prilagodili životu u njihovoj blizini. Naučnicima su upravo takva područja posebno interesantna jer predstavljaju svojevrsne prirodne laboratorije za proučavanje života u ekstremnim uslovima.

Još jedna zanimljivost jeste da se ovakvi bazeni ne nalaze samo na jednom mjestu. Poznati su na različitim lokacijama u svjetskim morima, posebno u oblastima gdje geološki procesi omogućavaju nakupljanje veoma slane vode.

Podvodna „jezera“ tako predstavljaju jedan od najneobičnijih prizora koji se mogu pronaći na Zemlji. Iako na prvi pogled djeluju kao obične vodene površine skrivene na dnu okeana, njihove osobine pokazuju koliko ekstremni uslovi mogu da postoje u dubinama koje su ljudskom oku vijekovima bile potpuno nedostupne.