Skriveni dragulj Fruške gore: Doživite kupanje kao na Maldivima u srcu Vojvodine

Voda je nestvarne boje, ali pripazite na dubinu, naročito ako dolazite sa djecom.

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Nedaleko od gradske gužve i užurbanog života krije se mjesto koje svojim nestvarnim tirkiznim nijansama ostavlja bez daha. Bešenovačko jezero, smješteno u zelenilu Fruške gore, nekadašnji je rudarski kop koji je priroda pretvorila u jednu od najljepših skrivenih oaza Vojvodine i idealno utočište za ljubitelje mira, kupanja i boravka na otvorenom.

Ono što Bešenovačko jezero čini posebnim na prvi pogled jeste zadivljujuća tirkizna boja vode. Kristalno čista i prozirna, voda jezera poprima različite nijanse plave i zelene boje u zavisnosti od ugla gledanja i vremenskih prilika, piše Gde po Srbiji. Ova očaravajuća boja rezultat je specifičnog mineralnog sastava vode, koja je bogata kalcijumom i drugim mineralima zahvaljujući krečnjačkom porijeklu.

Mnogi posjetioci Bešenovačkog jezera vjeruju u ljekovita svojstva njegove vode i obližnjeg blata. Lokalno stanovništvo često ističe blagotvorni uticaj kupanja u ovoj vodi na kožna oboljenja i reumatske tegobe. Blato sa obale jezera bogato je mineralima i često se koristi za prirodne tretmane kože, pa nije neuobičajeno vidjeti posjetioce prekrivene blatom tokom ljetnjeg dana na Bešenovačkom jezeru.

Bešenovačko jezero okruženo je spektakularnim bijelim krečnjačkim stenama koje stvaraju impresivan kontrast sa tirkiznom vodom i zelenim šumama Fruške gore. Ovaj jedinstveni pejzaž podsjeća na mediteranske lagune, što mu daje poseban šarm i atmosferu.

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Flora i fauna oko Bešenovačkog jezera predstavljaju tipične vrste za Frušku goru. Okolne šume bogate su hrastom, grabom i lipom, dok se u priobalju mogu sresti razne vrste vodenih biljaka. Životinjski svijet obuhvata mnoštvo ptica, sitnih sisara i insekata karakterističnih za ovo područje. U samom jezeru može se pronaći nekoliko vrsta riba, uključujući tostolobika, crvenperku i babušku, što ga čini atraktivnim za ribolovce.

Kupanje na Bešenovačkom jezeru

Ovo je glavna atrakcija tokom letnjih meseci. Plaža jezera podeljena je na dva dela - uređeni deo sa osnovnom infrastrukturom i divlji deo za one koji preferiraju netaknutu prirodu.

Važno je napomenuti da je kupanje na Bešenovačkom jezeru na sopstvenu odgovornost zbog značajne dubine vode. Jezero se naglo produbljuje već nekoliko metara od obale, pa se ne preporučuje neplivačima i djeci bez nadzora. Takođe, zbog nedostatka prirodnog hlada, posjetioci bi trebalo da ponesu suncobrane i zaštitu od sunca, posebno tokom vrelih ljetnjih dana kada je Bešenovačko jezero na Fruškoj gori najpopularnije. Pristup jezeru je besplatan i otvoreno je 24 sata dnevno.

Okolina pruža odlične uslove za planinarenje, vožnju biciklom i istraživanje prirode. Brojne staze kroz šume Fruške gore vode do skrivenih vidikovaca i pružaju nezaboravne poglede na okolni pejzaž. Avanturisti često kombinuju posjetu jezeru sa istraživanjem drugih lokaliteta na Fruškoj gori, stvarajući bogato iskustvo spoja prirodnih ljepota i rekreacije.

Dodatni savjeti za posjetu Bešenovačkom jezeru

Kako ovo nije komeprcijalno izletište prepuno kafića, preporučuje se da ponesete, osim suncobrana, prostirku za ležanje, dovoljno vode ili drugog osvježenja, kremu za zaštitu od sunca i hranu.

Najbolje vrijeme za posetu je rano ujutru ili kasno popodne, kada je manja gužva i prijatnije temperature. Ukoliko planirate kupanje na Bešenovačkom jezeru, imajte na umu da nema spasilačke službe, pa je potrebna dodatna opreznost, posebno sa djecom.

Bešenovačko jezero predstavlja pravi biser Fruške gore i jednu od najatraktivnijih destinacija za jednodnevne izlete u Vojvodini. Njegova jedinstvena tirkizna boja vode u kombinaciji sa bijelim krečnjačkim stijenama stvara nestvaran pejzaž koji ostavlja bez daha svakog posjetioca. Netaknuta priroda, čist vazduh i tišina koja okružuje ovo mjesto čine ga savršenim bjekstvom za regeneraciju duha i tijela.