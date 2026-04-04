Ovo jezero u Srbiji sve više mami turiste: Tirkizna voda, mirne obale i čarobni vidikovci

Zavojsko jezero na obroncima Stare planine idealno je za proljećni bijeg u prirodu, sa tirkiznom vodom, mirnim obalama i vidikovcima, samo nekoliko km od Pirota.

Zavojsko jezero na obroncima Stare planine savršen je za bijeg u prirodu i savršena destinacija za predstojeće praznike.

Ako još niste odlučili kuda da otputujete za Vaskrs ovo bi moglo da bude pravo mjesto koje će vas oboriti s nogu. Na obroncima Stare planine, svega nekoliko kilometara od Pirota, nalazi se jedno od najmirnijih i najposebnijih jezera u Srbiji - Zavojsko jezero.

U aprilu, ovaj prostor dobija potpuno novu energiju. Planine postaju intenzivno zelene, voda poprima tirkizne tonove, a obale su još uvijek prazne bez ljetnjih gužvi i buke. Upravo ta kombinacija čini Zavojsko jezero idealnim za kratko proljećno putovanje.

Jezero sa neobičnim porijeklom

Za razliku od većine prirodnih jezera, Zavojsko jezero nastalo je nakon velikog klizišta koje je pregradilo reku Visočicu. Tada je potopljeno staro selo Zavoj, a danas se često može čuti priča da se njegovi ostaci i dalje nalaze ispod površine vode. Zbog toga ovo mjesto ima dodatnu dimenziju, to nije samo prirodni pejzaž, već i prostor sa pričom koja ga čini još zanimljivijim za istraživanje.

Najbolji vidikovci i mjesta

Najbolji pogled na jezero dobićete sa puta koji vodi iz pravca Pirota ka selu Zavoj - nekoliko mjesta uz put pruža otvorene panorame gdje se jasno vide krivine jezera i planinski masivi u pozadini. Spuštanje do same obale otkriva potpuno drugačiji doživljaj. Kod uređenih prilaza (lokalci će vas lako uputiti), moguće je prići vodi, vidjeti refleksije planina i pronaći male, gotovo skrivene uvale, piše Serbia.com.

Posebno su zanimljive kontrastne scene - tirkizna voda, stenovite obale i šume koje se tek bude. U aprilu su ti prelazi boja najizraženiji.

Jedna od najboljih stvari koje možete uraditi je da napravite krug oko jezera kolima. Ova vožnja traje oko sat vremena sa stajanjima i otkriva potpuno različite perspektive - od otvorenih pogleda do uskih, intimnih dijelova obale. Ako želite da provedete više vremena na jednom mjestu, ponesite kafu ili napravite lagani piknik i spustite se do vode.

Postoji više prirodnih “mini plaža” gdje možete sjediti tik uz jezero. Za aktivniji obilazak, možete kombinovati jezero sa kratkim odlaskom ka Staroj planini čak i kraće šetnje uz put vode do vidikovaca i otvorenih livada.

Aktivnosti koje imaju smisla baš ovdje su:

Fotografisanje refleksija u ranim jutarnjim satima (kada je voda potpuno mirna)

Piknik uz obalu na manje pristupačnim, tihim dijelovima jezera

Vožnja bicikla po lokalnim putevima oko jezera (lagan teren, bez velikog saobraćaja)

Kombinacija jezera + planine (kratki izleti ka Staroj planini istog dana)

Šta vidjeti u okolini?

U neposrednoj blizini nalazi se Stara planina, idealna za kratke izlete - čak i bez ozbiljnog planinarenja možete doći do otvorenih pejzaža i vidikovaca. Grad Pirot je odlična stanica prije ili poslije obilaska poznat po peglanoj kobasici, kačkavalju i autentičnoj južnjačkoj atmosferi. Ako želite da produžite boravak, sela oko jezera nude mala domaćinstva i smještaj sa pogledom na vodu često sa domaćom hranom i direktnim kontaktom sa lokalnim životom.

Zašto baš april?

April je možda najbolji balans - priroda je već u punom buđenju, ali bez ljetnje vreline i gužve. Voda je mirna, svjetlo je mekše, a pejzaži izgledaju “čistije” nego kasnije u sezoni. Sve djeluje preglednije, otvorenije i autentičnije. Ako tražite destinaciju gdje ćete imati konkretne stvari da vidite i radite, ali bez osjećaja pretrpanosti i turističke buke onda je Zavojsko jezero jedan od najboljih izbora u Srbiji u aprilu.

