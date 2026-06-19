Gdje je u Evropi najčistija voda za kupanje? Objavljena nova lista, jedna zemlja ima savršen rezultat

Nova evropska analiza pokazala je gdje se nalaze najčistije plaže, jezera i rijeke na kontinentu. Dok jedna država bilježi stopostotan rezultat, pojedine zemlje regiona našle su se pri dnu liste kada je riječ o kvalitetu vode za kupanje.

Izvor: Shutterstock/Maja Ds

Plaže, jezera i reke širom Evrope i dalje se ubrajaju među najčistija kupališta na svijetu, pokazuje najnoviji Izvještaj o kvalitetu voda za kupanje za 2025. godinu.

Prema podacima evropskih institucija, čak 96 odsto kontrolisanih kupališta ispunjava minimalne standarde kvaliteta vode, dok je samo 1,5 odsto ocenjeno kao nezadovoljavajuće.

Analiza je obuhvatila obalne i unutrašnje vode širom kontinenta, a rezultati pokazuju da je kvalitet morske vode uglavnom bolji od kvaliteta reka i jezera. Čak 88 odsto obalnih kupališta u Evropskoj uniji dobilo je najvišu ocjenu "odlično“, dok je taj procenat kod unutrašnjih voda iznosio 78 odsto.

Kipar prvi, Grčka i Bugarska odmah iza

Najčistije vode za kupanje u Evropi ima Kipar, gdje je čak 100 odsto kontrolisanih kupališta ocijenjena najvišom ocjenom.

Na vrhu liste nalaze se i Grčka sa 97,1 odsto odličnih kupališta, Bugarska sa 96,9 odsto i Austrija sa 96,5 odsto.

Kada je reč o jezerima, rijekama i drugim unutrašnjim vodama, najbolji rezultati zabilježeni su u Austriji i Finskoj, gdje je oko 95 odsto kupališta ocijenjeno kao odlično. Među vodećim zemljama nalaze se i Danska, Luksemburg i Njemačka.

Pogled na jezero u Finskoj

Izvor: Shutterstock/fokke baarssen

Gdje je kvalitet vode najslabiji?

S druge strane, u pojedinim evropskim zemljama i dalje postoje problemi sa zagađenjem kupališta. Više od tri odsto voda ocijenjenih kao loš kvalitet zabilježeno je u Estoniji, Holandiji i Francuskoj.

Najslabiji ukupni rezultat ostvarila je Albanija, gdje je svega 16,8 odsto kupališta dobilo ocjenu "odlično“.

Saranda

Izvor: Shutterstock/S.Tatiana

Manje od 70 odsto voda sa najvišom ocjenom imaju još Estonija, Poljska, Mađarska i Belgija.

Španija ima najveće probleme sa rijekama i jezerima

Kada se posmatraju samo unutrašnje vode, najlošiji rezultat zabilježila je Španija. Više od 11 odsto njenih reka i jezera ocijenjeno je kao lošeg kvaliteta, dok je samo 53,1 odsto dobilo najvišu ocenu.

Među zemljama sa slabijim rezultatima za kupanje u rijekama i jezerima nalaze se i Slovenija, Portugal i Hrvatska.

Zašto su rijeke najizloženije zagađenju?

Stručnjaci navode da su reke posebno osjetljive na kratkotrajna zagađenja izazvana obilnim padavinama, izlivanjem kanalizacije, površinskim oticanjem vode nakon oluja, kao i poljoprivrednim aktivnostima i prisustvom stoke u blizini vodotokova.

Kvalitet vode za kupanje procjenjuje se na osnovu prisustva bakterija poput ešerihije koli i intestinalnih enterokoka, koje ukazuju na fekalno zagađenje i potencijalne zdravstvene rizike.

Izlaganje zagađenoj vodi može izazvati stomačne tegobe, dijareju, kao i infekcije uha, očiju i disajnih puteva.

Ipak, stručnjaci ističu da se stanje poslednjih decenija značajno poboljšalo zahvaljujući strožim ekološkim propisima i ulaganjima u zaštitu voda. Danas je kupanje ponovo moguće u brojnim evropskim gradovima kroz koje protiču rijeke koje su nekada važile za veoma zagađene.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)