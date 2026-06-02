Pet plaža iz komšiluka među 50 najljepših u Evropi za 2026. godinu: Jedna se našla u samom vrhu prestižne liste

Na prestižnoj listi 50 najljepših plaža u Evropi za 2026. godinu, hrvatske plaže poput Pasjače i Sakaruna privlače turiste svojom netaknutom prirodom.

Hrvatska je još jednom potvrdila status jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija na Jadranu, pošto se čak pet njenih plaža našlo na listi 50 najljepših plaža u Evropi za 2026. godinu.

Na prestižnoj rang-listi, koju sastavlja platforma The World's 50 Best Beaches na osnovu glasova više od hiljadu turističkih stručnjaka, novinara i influensera, svoje mjesto su izborile plaže Podrače, Pasjača, Zlatni rat, Punta Rata i Sakarun.

Ove plaže izdvojile su se zahvaljujući netaknutoj prirodi, kristalno čistom moru i očuvanom priobalnom ambijentu, koji postaje sve važniji kriterijum modernih putnika.

Turisti sve više traže skrivene oaze mira

Ovogodišnji izbor pokazuje da se trendovi u turizmu mijenjaju.

Umjesto prenatrpanih i komercijalizovanih destinacija, putnici danas sve češće biraju plaže koje pružaju osećaj mira, autentičnosti i bliskosti sa prirodom.

Prema riječima organizatora izbora, sve je veća potražnja za lokacijama koje nisu preplavljene sadržajima i masovnim turizmom, a upravo se hrvatske plaže savršeno uklapaju u taj koncept.

Podrače - dragulj Makarske rivijere

Najbolje plasirana hrvatska plaža na listi je Podrače u Breli, koja je zauzela 14. mjesto.

Poznata je po karakterističnoj stijeni obrasloj borovima koja izranja iz mora i predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog turizma.

Sitni bijeli šljunak, gusta borova šuma koja pruža prirodni hlad i izuzetno čisto more čine ovu plažu idealnim primjerom mediteranskog raja.

Pasjača - skriveni biser juga Hrvatske

Na 32. mestu našla se Pasjača u Konavlima, nedaleko od Dubrovnika. Ova jedinstvena plaža smještena je ispod visokih litica i do nje se stiže uskom stazom usečenom u stenu, što posjetiocima pruža poseban osjećaj avanture.

Pasjača je zanimljiva i po svom nastanku. Tokom izgradnje tunela za odvodnjavanje obližnjeg polja, kamenje je odlagano uz obalu, a more ga je godinama oblikovalo u šljunak i pijesak. Danas važi za jednu od najimpresivnijih plaža južne Dalmacije.

Zlatni rat - zaštitni znak hrvatskog turizma

Jedna od najpoznatijih plaža na Jadranu, Zlatni rat na ostrvu Brač, zauzela je 37. mjesto. Ova plaža poznata je po svom neobičnom špicastom obliku koji se menja pod uticajem vjetra i morskih struja.

Osim po prirodnim ljepotama, Zlatni rat je omiljena destinacija ljubitelja aktivnog odmora i sportova na vodi, posebno jedrenja na dasci, zbog čega je Bol postao poznat među turistima iz cijelog svijeta.

Punta Rata - još jedan ponos Brele

Na 39. poziciji našla se i Punta Rata, još jedna plaža iz Brele.

Njena najveća atrakcija je čuvena stijena „Kamen Brela", obrasla borovima, koja se uzdiže iz mora i predstavlja jedan od najfotografisanijih prizora na hrvatskoj obali.

Kombinacija sitnog šljunka, tirkiznog mora i guste mediteranske vegetacije već decenijama privlači posjetioce iz svih krajeva svijeta.

Sakarun - jadranska plaža sa karipskim prizvukom

Listu hrvatskih predstavnika zatvara Sakarun na Dugom otoku, koja je zauzela 42. mjesto. Ova plaža poznata je po bijelom pesku i plitkom tirkiznom moru, zbog čega je često porede sa egzotičnim karipskim destinacijama.

Okružena borovom šumom i dovoljno prostrana da pruži osjećaj privatnosti, posebno je omiljena među porodicama i turistima koji žele da pobjegnu od ljetnih gužvi.

Grčka ima najljepšu plažu u Evropi

Titulu najljepše evropske plaže za 2026. godinu osvojila je Fteri Beach.

Na drugom mjestu našla se Kala Makarela, dok je treće mjesto pripalo Kala dei Gabiani.

Rezultati ovogodišnjeg izbora još jednom potvrđuju da Jadran i dalje važi za jednu od najljepših obala Evrope, a hrvatske plaže ostaju među najpoželjnijim destinacijama za ljetovanje.

