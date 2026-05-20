Šta znači plava zastavica na plaži? U ovom dijelu Grčke ih ima najviše

Plava zastavica na plaži označava visok kvalitet vode i sigurnost za posjetioce.

Izvor: STR/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Plava zastava" je međunarodna nagrada koju dodjeljuje Fondacija za obrazovanje o životnoj sredini (Foundation for Environmental Education - FEE) od 1987. godine.

Međunarodni program Plave zastavice je nezavisni program koji se finansira putem sponzorstava, donacija i članarina od strane organizacija i institucija koje podržavaju ciljeve programa. Stoga, plažei marine koje ispunjavaju kriterijume za dobijanje Plave zastavice ne moraju da plate nikakve takse ili naknade kako bi dobile tu oznaku koja traje godinu dana.

Da bi plaža dobila Plavu zastavicu, mora ispuniti sjledeće osnovne kriterijume:

Kvalitet vode: voda na plaži mora biti čista i zadovoljavati stroge standarde bakteriološkog, hemijskog i fizičkog kvaliteta.

Sigurnost i usluge: Plaža mora imati odgovarajući nivo sigurnosti za posjetioce, što uključuje prisustvo spasilaca i redovno održavanje opreme. Takođe, moraju biti obezbijeđene odgovarajuće usluge poput tuševa, toaleta, stolova i stolica.

Upravljanje okolinom: Plaža mora biti čista i održavana, a mora se takođe provoditi sistematsko upravljanje otpadom. Plaža treba da ima i sistem odvoda za kišnice i način na koji se tretira otpadna voda.

Obrazovanje o održivom razvoju: Plaža mora imati program koji promoviše obrazovanje o održivom razvoju, ekološkim vrijednostima i zaštiti okoline.

Ostali kriterijumi: Uz navedeno, postoje i dodatni kriterijumi koje mora da ispuni plaža, poput dostupnosti za osobe sa invaliditetom i očuvanja prirodnog okruženja.

Sve ove kriterijume provjeravaju nezavisne organizacije koje su ovlašćene za dodjelu Plave zastave. Ako plaža ispunjava sve kriterijume, može dobiti Plavu zastavicu za tekuću godinu.

Plave zastavice na plažama u Grčkoj

Grčka se ponosno rangira na drugom mjestu od 52 zemlje u svijetu, sa čak 15% svih nagrađenih zastava. Posebno se ističe region Halkidikija u sjevernoj Grčkoj, koji je zauzeo prvo mjesto sa čak 94 plave zastave. Sljedeći su Rodos sa 57 i Lasiti na Kritu sa 48 nagrada.

