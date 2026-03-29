8 najboljih svjetskih plaža: Egzotične rajske uvale i netaknute obale morate da posjetite jednom u životu

Od skrivenih uvala na vulkanskim obalama Italije do raja sa bijelim pijeskom u Tasmaniji, ove jedinstvene plaže smatraju se najboljim na svijetu.

Svake godine, novinari BBC-a putuju i dijele plaže koje su ih posebno obilježile. Evo koje su izdvojili za najbolje na svijetu, koje bi, kako kažu, trebalo svako da posjeti bar jednom u životu.

1. Andamanska ostrva, Indija

"Iako mi je srce mediteransko, moram da kažem da je najbolja plaža ikada na Andamanskim ostrvima. Konkretno, mala plaža pored kafića Full Moon. Plitka, svetleća voda, nestvarna ljepota belog peska i nadrealna svetlost mjeseca noću. Potpuno spokojno. A i kafić je poseban, bambusov objekat između palmi. Ovde sam upoznala mlade ljude koji se bore protiv plastike na ostrvima. Prijateljica mi je preporučila ovu plažu i rekla da je tu počela da piše svoj roman, koji je na kraju postao bestseler. Dakle, rekla bih da je ovo najbolja plaža ikada po pitanju vode, mjeseca, drveća, ukupnog mira i ekološke svijesti, ali i po malim stolovima i velikim razgovorima", kaže Ana Bresanin.

2. Ikakos, Portoriko

"Nenastanjeno ostrvo Ikakos je oličenje idilične plaže. Tirkizna voda, bijeli pijesak, primamljivi talasi i beskonačno sunce. Nalazi se mnogo bliže kopnu Portorika nego dobro posjećeno ostrvo Kulebra i iskustvo je mnogo dalje od uobičajenog. Maštovita, 20-minutna vožnja čamcem ostavlja vas na obali da četiri sata budete poput švajcarske porodice Robinson, dok čamac ne dođe po vas, slani i opušteni. Možda ćete sresti poneku porodicu ili grupu prijatelja, ali nema buke, gužve, poslovnica ili toaleta. Treba da ponesete hranu, vodu, kremu za sunčanje i šator ili suncobran", kaže Laura Norkin.

3. El Nido, Filipini

"Zašto odabrati samo jednu? U El Nidu, na ostrvu Palavan, postoji mnogo plaža na ostrvima i arhipelazima gde zrnca vlažnog peska klize kroz prste poput svilenog putera. Moja porodica, prijatelji i ja rezervisali smo turu sa lokalnom posadom brzog čamca, proveli dan prelazeći bistre plave vode u potrazi za skrivenim plažama i lagunama. Među ovim krečnjačkim ostrvskim grupama, plivali smo, veslali kajacima i ronili prije nego što smo se usidrili u usamljenu uvalu gdje su naši vodiči pripremili obrok od tradicionalnih filipinskih jela sa mesom i plodovima mora" kaže Fransis Agustin.

4. La Baia di Ieranto, Italija

"Većina turista na Amalfi obali zamišlja peščane plaže, da bi otkrila da su obale uglavnom stenovite, sa oštrim kamenčićima. Za mene je upravo ta divlja priroda privlačnost. Amalfi obala i susjedno poluostrvo Sorento stvaraju prizor pun dramatičnih uvala gdje plivači prostiru peškire, a atmosfera je čista neukrotiva radost. Volim La Baia di Ieranto, skrivenu uvalu dostupnu stazom od 2,5 km uzbrdo iz sela Nerano. Put je strm, ponesite vodu i krenite rano, ali nagrada je panorama tamnoplave vode, zelenih litica i azurnog neba", kaže Eva Sandoval.

5. Grand Case Beach, Sveti Martin

"Svaka sjajna plaža ima tri glavna sastojka - mekan pijesak, kristalno čistu vodu i idiličan pejzaž. Grand Case Beach ima sve tri, a topla i mirna tirkizna voda ostaje u mojim snovima mesecima nakon povratka u betonski Njujork. Odmah pored plaže je prava atrakcija. Na kratkoj šetnji od Grand Case nalaze se neka od najraznovrsnijih francusko-karipskih jela na svetu, od luksuznih obroka sa patkom do karipskog jastoga posluženog u malom plažnom kafiću", kaže Džefri Rogou.

6. Achmelvich plaža, Škotska

"Škotska možda nije prva destinacija koja pada na pamet za plažni odmor, ali zategnuta zapadna obala Highlands-a jedna je od najimpresivnijih u svetu. Među mnogim uvalama, naći ćete plažu Achmelvich, uvučenu u zaliv. Na pravi dan, tirkizna voda može da parira Sredozemlju, a divnih 200 m bijelog peska djeluje čudno van konteksta stjene", kaže Ričard Grej.

7. Brighton plaža, Njujork

"Plaža je mjesto gde mešavina bivših sovjetskih doseljenika i novijih centralno-azijskih zajednica nudi najbolji uvid u istoriju imigracije u Njujorku. Pored toga, klimava drvena promenada i peščana obala pružaju sjajne mogućnosti za posmatranje ljudi. Posle plivanja, uživajte u gastronomskoj turi u restoranima", kaže Eliot Štajn.

8. Bay of Fires, Tasmanija

"Australija je poznata po svojim plažama, pa je možda neobično što sam izabrala jednu u Tasmaniji. Ipak, zaljubila sam se u ovo mjesto zbog osjećaja da ste na ivici svijeta. Bay of Fires se proteže 50 km duž obale ostrva, gde beskonačan bijeli pijesak presjeca stena jarko narandžaste boje, a sve okruženo tirkiznom vodom. Pješačila sam satima gotovo bez ijedne osobe na vidiku, samo uz zvuk talasa sa Tasmanijskog mora. U jednom trenutku sam zakoračila u vodu, dovoljno hladnu da mi oduzme dah, a zatim se vratila na obalu. Stajala sam tamo, uzbuđena, znajući da tamo nema ničega osim otvorenog okeana hiljadama kilometara i razmišljala koliko malo svijeta još uvek izgleda netaknuto", kaže Eli Kob.

