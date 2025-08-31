Plaža na Jadranu ocijenjena kao jedan od najljepših skrivenih dragulja: Ovdje nema gužvi, a ni ležaljki

Magazin Time Out objavio je listu najljepših evropskih plaža koje su nepravedno zanemarene od strane turista. Na samom vrhu liste našla se plaža Zavala na ostrvu Hvaru, koja je ocijenjena kao jedan od najljepših skrivenih dragulja obale.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Magazin Time Out objavio je listu evropskih plaža koje su nepravedno zanemarene, iako nude izuzetno iskustvo. Iako boravak na toplom pijesku pod suncem predstavlja jedno od najprijatnijih osjećanja za tijelo i um, sve češće se dešava da masovni turizam i gužve na popularnim destinacijama umanje taj doživljaj, prenosi Index.

Srećom, za neustrašive putnike postoji mnogo posebnih dijelova obale koji ostaju van turističkog radara (bar za sada). Evropi ne manjka potcijenjenih i skrivenih plaža, a ovaj spisak mogao bi biti i duži, naveo je putopisac Džon Bils, prenosi Time Out.

Na prvom mjestu plaža u Hrvatskoj

Na vrhu liste našla se plaža Zavala na ostrvu Hvaru.

"Dani kada je Hvar bio potcijenjen odavno su prošli (ako su uopšte i postojali), ali najpoznatije hrvatsko ostrvo i dalje je mirno izvan glavnih naseljenih centara. Izgradnja tunela Pitve–Zavala otvorila je južni dio ostrva i učinila najbolje hvarske plaže dostupnijima nego ikada ranije", piše u tekstu.

"Zavala je jedno od tih mjesta - malo ribarsko naselje koje se širi od mora ka brdima, a plaža koja se tamo nalazi jedna je od najboljih na ostrvu. Ono što Zavali nedostaje u sadržajima, nadoknađuje prirodnom ljepotom. Takođe, to je polazna tačka za izlete na susjedni Šćedro, gotovo nenaseljeno ostrvo koji nudi neka od najboljih iskustava plivanja u Hrvatskoj", dodaje se.

Pored Zavale, na listi su i druge plaže:

Skrinkle Haven (Vels)

Gulpijuri (Španija)

Ostrvo Amrum (Njemačka)

Filikuri (Albanija)

Djúpalónssandur (Island)

Katafiji (Grčka)

Notr Dam, Porquerolles (Francuska)

(MONDO)