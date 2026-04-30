Objavljena lista 50 najboljih plaža na svijetu: U 2026. imamo neprikosnovenu vladarku svih obala (Foto)

Autor D.V.
Stigla je lista 50 najboljih plaža na svijetu za 2026. godinu.

50 najboljih plaža na svijetu za 2026 godinu Izvor: travelwild/Shutterstock

Upravo je objavljena lista za 2026. godinu, sa 50 zadivljujućih obala širom svijeta. Na ovogodišnjoj listi nalaze se plaže svih vrsta, od malog ostrva u obliku suze na Filipinima do australijskog zaliva koji posjećuju delfini i plaže sa ružičastim pijeskom nazvane po princezi Dajani na Barbudi.

Kako se bira 50 najboljih plaža na svijetu?

Rangiranje se zasniva na strogom procesu selekcije. Preko 1.000 turističkih profesionalaca nominuje svoju omiljenu plažu, koje zatim provjerava tim "World's 50 Beaches" u saradnji sa timom ambasadora plaža, od kojih svaki nominuje po tri plaže.

Svaka plaža se zatim rangira prema osam kriterijuma:

  1. jedinstvenost,
  2. divlji svet,
  3. netaknuta priroda,
  4. zvuci prirode,
  5. lak pristup vodi,
  6. mirna voda,
  7. odsustvo gužve i
  8. šanse za savršene uslove.

Koja je najbolja plaža na svijetu u 2026. godini?

Na vrhu liste najboljih plaža na svijetu ove godine je Entalula plaža na Filipinima, "zapostavljeni djelić raja" u provinciji Palavan. Nije teško shvatiti zašto je ovo mesto osvojilo zlato. Ima savršen beli pesak, krečnjačke litice i visoke palme, sa jednom od najčistijih voda koje možete da pronađete.

Pogledajte kako izgleda najlepša plaža na svijetu - Entalula na Filipinima:

Ona se nalazi na malom, divljem ostrvu istog imena i zadržala je svoju lepotu zahvaljujući svojoj izolovanosti. Dostupna je samo brodom. Jedinstvena, netaknuta i nema previše gužve, što je dobitna formula za najbolju plažu na svijetu, prema rangiranju.

Drugo mjesto ove godine pripada plaži Fteri na Kefaloniji u Grčkoj, hvaljenoj zbog bijele plaže sa šljunkom i pijeskom i litica. Pogledajte kako izgleda:

Izvor: pem_films/Shutterstock

Na trećem mestu je Wharton plaža u Australiji, poznata po posmatranju delfina i surfovanju. Pogledajte kako izgleda:

Izvor: lenagoesagain/Shutterstock

50 najboljih plaža na svijetu u 2026. godini:

  1. Entalula Beach, Filipini
  2. Fteri Beach, Grčka
  3. Wharton Beach, Australija
  4. Nosy Iranja, Madagaskar
  5. East Beach, Vomo Island, Fidži
  6. Shoal Bay East, Angvila
  7. Dhigurah, Maldivi
  8. Playa Balandra, Meksiko
  9. Koh Rong, Kambodža
  10. Donald Duck Bay, Tajland
  11. Cayo De Agua, Venecuela
  12. Cala Macarella, Španija
  13. One Foot Island, Kukova Ostrva
  14. Princess Diana Beach, Barbuda
  15. Turquoise Bay, Australija
  16. PK 9 Beach, Francuska Polinezija
  17. Grace Bay, Turks i Kaikos
  18. Cala Dei Gabbiani, Italija
  19. Saadiyat Beach, UAE
  20. Canto De La Playa, Dominikanska Republika
  21. Wineglass Bay, Australija
  22. Pink Beach, Indonezija
  23. Paradise Beach, Tajland
  24. Anse Source d'Argent, Sejšeli
  25. Kalanggaman, Filipini
  26. Seven Mile Beach, Kajmanska Ostrva
  27. Freedom Beach, Tajland
  28. Siesta Beach, SAD
  29. Kaputas Beach, Turska
  30. Cayo Zapatilla, Panama
  31. The Baths, Britanska Devičanska Ostrva
  32. Cabo San Juan Del Guia, Kolumbija
  33. Baia Do Sancho, Brazil
  34. Porto Katsiki, Grčka
  35. Santa Giulia, Francuska
  36. Blue Lagoon, Fidži
  37. Playa Xpu Ha, Meksiko
  38. Ofu Beach, Američka Samoa
  39. Playa Cofete, Španija
  40. Le Morne Beach, Mauricijus
  41. Flamenco Beach, Portoriko
  42. Grand Anse, Grenada
  43. Praia Da Falesia, Portugal
  44. Pontal Do Atalaia, Brazil
  45. Boulder Beach, Južnoafrička Republika
  46. Porto Timoni, Grčka
  47. Paje Beach, Zanzibar
  48. La Pelosa, Italija
  49. Cas Abao, Kurasao
  50. Keem Beach, Irska

