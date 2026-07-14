Na steni od 2.000 kvadrata u Viktorijinom jezeru živi skoro 1.800 ljudi. Ostrvo Migingo, prekriveno limenim kućama, živi od ribolova, a zbog njega se godinama spore Kenija i Uganda.

Izvor: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimedia

Između Kenije i Ugande, usred Viktorijinog jezera, nalazi se majušno stenovito ostrvo za koje djeluje nemoguće da može ugostiti ljudski život. Pa ipak, na Migingu, ostrvcu površine od jedva 2.000 kvadratnih metara, živi skoro 1.800 ljudi, što ga čini jednim od najgušće naseljenih područja na planeti.

Sa kućama izgrađenim gotovo isključivo od lima, zbijenim jedna uz drugu gotovo bez imalo slobodnog prostora, svakodnevica na Migingu više podsjeća na ploveći grad nego na izolovano ostrvo, piše gazzetta.gr.

Ribolov, spor dvije države i život na stijeni

Razlog zbog kojeg toliko ljudi bira da živi tamo je jedan: ribolov. Vode Viktorijinog jezera bogate su nilskim grgečom, jednom od najvrijednijih komercijalnih vrsta ribe u regionu. Od ranog jutra do kasno uveče, ribari su na jezeru, a zatim svoj ulov prodaju na samom ostrvu ili na pijacama susednih zemalja. Ova ekonomska aktivnost privukla je stanovnike iz Kenije, Ugande, ali i Tanzanije. Osim stalnih mještana, na ostrvu posluje na stotine trgovaca ribom, što iz dana u dan dodatno povećava njegovu populaciju.

Život je, međutim, daleko od lakog. Infrastruktura je svedena na minimum. Na Migingu postoji tek nekoliko prenoćišta, male prodavnice, barovi, jedna apoteka i osnovne usluge, dok nedostatak organizovanog kanalizacionog sistema znatno otežava svakodnevicu stanovnika.

Vidi opis Najgušće naseljeno ostrvo dijeli dvije države: Na stijeni od 2.000 kvadrata živi 1.800 ljudi u kućama od lima (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimed Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimed Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimed Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Yasuyoshi CHIBA / AFP / Profimed Br. slika: 5 5 / 5

Uprkos poteškoćama, lokalna zajednica ostaje veoma povezana. Stanovnici se oslanjaju jedni na druge, dok religija zauzima važno mjesto u njihovom svakodnevnom životu. Iako se najviše govori svahili, mogu se čuti i brojni lokalni dijalekti, budući da na ostrvu zajedno žive ljudi različitih etničkih pripadnosti.

Jedinstvenosti Miginga doprinosi i dugogodišnji teritorijalni spor. I Kenija i Uganda polažu pravo na suverenitet nad ovim ostrvcem, s obzirom na to da to područje raspolaže izuzetno bogatim ribljim fondom. Tenzija između ove dvije zemlje povremeno je dovodila i do diplomatskih sukoba. Međutim, posljednjih godina obe strane su odlučile da sarađuju u upravljanju ovom oblašću, omogućavajući tako stanovnicima da neometano nastave sa svojim svakodnevnim životom.